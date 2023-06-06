В США попытались испортить отдых россиян в Турции

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После введения этого запрета, Southwind Airlines обратилась к российским авиакомпаниям с просьбой помочь с перевозкой пассажиров, которые уже приобрели билеты. Сама турецкая авиакомпания не прокомментировала эту информацию.
По данным «Известий», непосредственно запретить турецкой авиакомпании выполнение рейсов в Россию американские власти не могут. Однако, предполагается, что они могут внести самолеты Southwind Airlines в свой санкционный список, что, фактически, блокирует возможность их обслуживания за пределами США.
Генеральный директор туроператора Pegas Touristik, Анна Подгорная, уверяет, что текущая ситуация не повлияет на уже проданные туры.
Ранее независимый эксперт в сфере туризма Андрей Гаврилов рассказал, что в развитии внутреннего туризма ожидаются два основных изменения, касающихся цены поездок и их объёмов. Так, по его словам, стоимость поездок увеличится на 10-15%, а их объёмы — на 15%.