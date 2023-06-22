В США посмеялись над Зеленским из-за провала наступления ВСУ

Читатели Newsweek раскритиковали попытку Зеленского переложить свою вину за провал наступления на Запад
Читатели Newsweek засмеяли президента Украины Владимира Зеленского за попытку переложить свои неудачи на поле боя на недостаточную поддержку Запада. Слова пользователей приводит РИА Новости.
Причиной такой реакции стали слова украинского лидера о том, что поставки западного оружия Киеву не так, как надо.
Кроме того, в комментариях отметили, что НАТО придётся платить за последствия военного конфликта.
Ранее Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что государство находится на пути к интеграции с ЕС. По его словам, Украина движется к вступлению в объединение на максимальной скорости. Он заявил, что переговоры о членстве в ЕС могут начаться до начала следующего года.
Причиной такой реакции стали слова украинского лидера о том, что поставки западного оружия Киеву не так, как надо.
«Этот ваш Зеленский снова пытается обвинить во всем США и НАТО. Он вообще всегда винит во всем других, когда что-то идёт не так», – подчеркнул один из читателей.
Кроме того, в комментариях отметили, что НАТО придётся платить за последствия военного конфликта.
Ранее Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что государство находится на пути к интеграции с ЕС. По его словам, Украина движется к вступлению в объединение на максимальной скорости. Он заявил, что переговоры о членстве в ЕС могут начаться до начала следующего года.
Андрей Гаврилов