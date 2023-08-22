В США посоветовали срочно начать мирное урегулирование конфликта на Украине

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Консультант Госдепа США Уэсли Саттервайт и аналитик центра изучения демократии Люнебургского университета Лейфана в Германии Алекс Бурилков заявили, что Соединенным Штатам необходимо начать процесс мирного урегулирования конфликта на Украине до того, как российское наступление завершится успехом.
Об этом они написали в своем материале для National Interest.
По мнению авторов, Вашингтон должен обратить внимание на поведение РФ на поле боя и на экономику, сохранившую стабильность.
Кроме того, эксперты напомнили, что президент России Путин не отказывается от намерений достигнуть всех намеченных целей СВО.
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Диана Аванесян