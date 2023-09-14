В США предрекли развал НАТО из-за конфликта на Украине

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Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор уверен, что президент России Владимир Путин ведет «долгую игру» в украинском конфликте, дожидаясь ухудшения ситуации в Европе и развала НАТО.
«Президент Путин решил ждать. Думаю, он действительно верит, что ситуация в Европе настолько ухудшится, что НАТО просто развалится. Европейцы просто скажут: "Мы шли по вашей указке, как могли, Вашингтон, и вы привели нас на путь, ведущий в ад"», - заявил Макгрегор в интервью YouTube-каналу Redacted.
При этом он уточнил, что Германия уже подверглась деиндустриализации. По словам Макгрегора, российские командование не бросает все свои силы и резервы на поле боя. При этом ВС РФ уже готовы к тому, чтобы перейти в масштабное контрнаступление, которое приведет к завершению конфликта, заключил эксперт.
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