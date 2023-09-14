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Украина потеряет ещё больше территорий перед тем, как начнутся мирные переговоры с Россией. Так считает бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик.
По его словам, ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области официально стали частью России. Теперь россияне никогда не вернут их Украине, считает экс-морпех, отметив, что те, кто считает по-другому, живут в мире фантазий.
Он подчеркнул, что руководству США совершенно безразлично на то, сколько украинцев погибнет или сколько территорий потеряет Украина. Они лишь используют Киев в качестве инструмента против России.
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«Есть вероятность, что еще области войдут в состав Российской Федерации. С каждым днем Украина становится все слабее, и у украинцев будет меньше страна, когда они наконец сядут за стол переговоров», — заявил Берлетик в интервью журналисту Дэнни Хайфону на его YouTube-канале.
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Элина Позднякова