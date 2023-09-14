В США предрекли Украине потерю нескольких территорий перед переговорами с РФ

Латвия анонсировала возможное закрытие пограничного с Белоруссией пункта пропуска Силене (Урбаны с белорусской стороны). Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранкомитета Белоруссии.

Латвия, следом за Польшей и Литвой, заявила о возможном закрытии пункта на границе, объяснив это большим количеством беженцев, следующих в страну.В белорусском пограничном ведомстве отметили, что власти Латвии не пытаются решить ситуацию дипломатическим путём, а также не предоставляют никаких доказательств увеличения числа эмигрантов.Белорусские мигранты попыталисьГраждане Белоруссии большеЛатвия запрещает