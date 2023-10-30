В США предрекли уничтожение Израиля

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Бывший советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор выразил опасения относительно повышения напряженности на Ближнем Востоке со стороны Соединенных Штатов. В интервью YouTube-каналу Redacted он предупредил о возможных последствиях для Израиля.
По его мнению, существуют предпосылки для большой войны в этом регионе. Макгрегор подчеркнул, что действия Вашингтона приводят к ухудшению ситуации в различных направлениях.
Эксперт также добавил, что Соединенные Штаты находятся в конфронтации с многими странами на Ближнем Востоке и предупредил о возможных катастрофических последствиях такой ситуации.
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«Мы видели такое воздействие на Украине. Мы наращивали напряженность, ухудшали ситуацию, и сегодня Украина оказалась в разрушениях. Мне очень страшно, что если региональная война, такая как палестино-израильский конфликт, будет продолжать развиваться в том же духе, что я вижу, то Израиль может оказаться в серьезной опасности», — подчеркнул Макгрегор.
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Артем Кузьмин