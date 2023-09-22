В США предрекли Зеленскому мрачное будущее

Фото: iStock/Oleksii Liskonih
Будущее президента Украины Владимира Зеленского в качестве президента Украины будет мрачным из-за поражений ВСУ под его командованием. Так считает экс-разведчик ВС США Скотт Риттер.
«Ему бросили вызов дома. Его политическое будущее под большим вопросом. Украинская армия повержена на поле боя. Вопрос сейчас не в том, когда начнется коллапс ВСУ, это произойдет рано или поздно. Главное, когда падет украинское правительство», — рассуждает Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works.
Он предположил, что Зеленского отстранят от власти, так как именно под его командование ВСУ лишились 400 тысяч человек. Также уничтожено большое число вооружения, переданного Украине странами Запада. Таким образом, Риттер уверен, что Зеленского ожидает довольно мрачное будущее.
Читайте также:
США приняли важное решение в отношении Украины
Глава ГУР Украины Буданов рассказал о предках, сжигавших Москву
Запад начал сливать Зеленского по требованию США
Элина Позднякова