Радио1
Главная / Новости / Политика/ В США предсказали Армагеддон в случае дальнейшего финансирования Киева

В США предсказали Армагеддон в случае дальнейшего финансирования Киева

Сенатор-республиканец Пол: США не спасут Киев, развязав в войну с Россией
21 сентября 2023, 14:30
Фото: iStock/ValleraTo

Фото: iStock/ValleraTo

Сенатор-республиканец Рэнд Пол в статье для The American Conservative заявил, что США губят собственную экономику, оказывая финансовую поддержку Украине, он также призвал перестать финансировать Киев.
«Чем дольше будет продолжаться этот военный конфликт, тем выше риск того, что любая ошибка или целенаправленная провокация втянут Вашингтон в прямое столкновение с Москвой. У ее армии могут быть какие-то неудачи, но Россия по-прежнему обладает крупнейшим ядерным арсеналом в мире», - уверен Пол.

Он также призвал перестать делать вид, что участие США в украинском конфликте не сопряжено с рисками. По его словам, рулетка вращается каждый день конфликта и предупредил, что однажды шарик выпадет на отметку «Армагеддон».


По его словам, американца вынуждены платить за эту сомнительную игру, а США ставят интересы Украины выше своих. Он также подчеркнул, что, спасая Украину Вашингтон губит собственную экономику. США не спасут Киев, если ввяжутся в войну с Россией, заключил Пол.

Читайте также:

«Всё очень плохо»: Экс-депутат Рады Царев заявил о скором провале Зеленского

СМИ раскрыли планы Зеленского и Умерова

Шольц сделал шокирующее заявление о Путине
#сша
#россия
#конфликт
#столкновение
#киев
Читайте нас в
На встрече в Евлахе армяне Карабаха и Баку не достигли итогового соглашения
21 сентября 2023, 14:26

Фото: istock / Alexandra Bykova

По результатам переговоров делегации Азербайджана и представителей армянского населения Нагорного Карабаха окончательного соглашения достигнуто не было.
 Представитель армян Карабаха Давид Бабаян заявил, что необходимо согласовывать детали. Информацию передает РИА Новости.

«Есть договоренность о прекращении военных действий, но мы ожидаем окончательного соглашения. Переговоры идут», — сказал представитель карабахских армян.
В то же время, представить президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков заявил, что проект мирного соглашения передан Еревану. Он пояснил что на встрече обсуждались варианты реинтеграции армян Карабаха. Данный проект будет содержать 5 пунктов, основывающихся на международном праве. Согласно этим пунктам обе страны должны не вмешиваться в дела друг друга. 

Эльчин Амирбеков также отметил, что не стоить ожидать решения всех трудностей между карабахскими армянами и Азербайджаном за одну встречу. Он выразил мнение, что такие встречи пройдут еще неоднократно. 

Читайте также: 

Политолог Курбанов предсказал Армении новых врагов в лице России и Турции

Алиев извинился за гибель миротворцев РФ в Карабахе

В Кремле раскрыли подробности телефонного разговора Путина с Пашиняном

#соглашения
#страны
#переговоры
#азербайджан
#армения
Читайте нас в
Украина договорилась с Польшей и Словакией по вопросу поставок зерна
21 сентября 2023, 14:04

Фото: istockphoto/Iryna Mylinska

Недавно Украина подала иск во Всемирную торговую организацию к Польше, Венгрии и Словакии из-за односторонних запретов на ввоз украинского зерна. теперь сообщается, что с двумя из этих государств Украина сумела договориться.
Так, представитель словацкого министерства сельского хозяйства Кристина Юрчикова сообщила, что в ходе онлайн-переговоров с украинским министром аграрной политики Николаем Сольским была достигнута договоренность о создании системы торговли зерном на основе выдачи и контроля лицензий. Пока эта система не будет изучена и протестирована, в Словакии продолжит действовать запрет на ввоз четырех товаров с Украины. Правительство одобрило действие этого запрета до конца года.

С польскими коллегами министр агрополитики также провел переговоры. О конкретных результатах онлайн-встречи не сообщается, но появилась информация, что министры договорились найти решение проблемы, которое будет учитывать интересы обоих стран.

Читайте также:

Украина решила создать зерновой хаб в Африке

Венгрия, Польша и Словакия пошли против ЕС из-за угроз Киева

Польша будет блокировать вступление Украины в ЕС до решения вопроса с зерном

#правительство
#запрет
#министр
#онлайн
#информация
#переговоры
#украина
#польша
Читайте нас в
В России введено временное ограничение на экспорт бензина и дизтоплива
21 сентября 2023, 14:03

Фото: iStock/Jevtic

Российское правительство приняло решение временно ограничить экспорт бензина и дизельного топлива для того, чтобы стабилизировать внутренний рынок. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.
«Правительство ввело временное ограничение на экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива для стабилизации внутреннего рынка», - говорится в сообщении пресс-службы.

Данное постановление подписал глава правительства Михаил Мишустин. При этом уточняется, чо данные меры приняты для того, чтобы стабилизировать ситуацию с топливом в России.

Накануне глава «Газпром нефти» Александр Дюков заявил, что Россия может столкнуться с дефицитом топлива из-за пошлин.

Читайте также:

Оптовые цены на топливо в России резко упали

Вице-премьер Новак: Правительство балансирует цены на оптовом рынке топлива

Столичные АЗС вновь повысили цены на дизельное топливо

#ограничение
#правительство
#экспорт
#данные
#михаил мишустин
#меры
Читайте нас в
Задержаны подозреваемые в гибели российских миротворцев в Нагорном Карабахе
21 сентября 2023, 13:51

Фото: istock / BrianAJackson

Подозреваемых в гибели российских миротворцев в Нагорном Карабахе задержали, сообщает РИА Новости со ссылкой на надежный источник в одном из российских силовых ведомств.

«Первые подозреваемые в преступлении задержаны», — заявил собеседник агентства.
Также от обязанностей отстранили командира корпуса ВС Азербайджана. Причиной стали подчиненные, причастные к убийству российских военных.

Напомним, что автомобиль с российскими миротворцами попал под обстрел во время возвращения с наблюдательного поста в районе населенного пункта Джанятаг. Находившиеся в машине военные погибли, точное количество жертв не сообщается. 

Президент Азербайджана Ильхам Алие принес извинения и соболезнования в ходе разговора с главой России Владимиром Путиным. Он также добавил, что виновники трагедии понесут наказание за свои действия.

Читайте также: 

Политолог Курбанов предсказал Армении новых врагов в лице России и Турции

В Евлахе началась встреча представителей Азербайджана и армян Карабаха

В Карабахе погиб замкомандующего российского миротворческого контингента

#военные
#автомобиль
#президент
#наказание
#соболезнования
#новости
#обстрел
Читайте нас в
Политолог Курбанов предсказал Армении новых врагов в лице России и Турции
Политолог Курбанов: Россия, Турция и Иран объединятся против Армении
21 сентября 2023, 13:42

Фото: IStock/Wirestock

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телефонном разговоре с Владимиром Путиным принёс извинения в связи с гибелью российских миротворцев в Карабахе. Также азербайджанский лидер подтвердил готовность взаимодействовать с российскими миротворцами по стабилизации обстановки.
Политолог, эксперт по ближнему востоку и Афганистану Маис Курбанов рассказал, что Армения сегодня тоже должна найти общий язык со всеми странами, чтобы не настроить против себя Россию, Турцию и Иран. В беседе с «Радио 1» он отметил, что эти три страны встанут на сторону Азербайджана, если в конфликт вмешается НАТО.
«Это будет полная победа азербайджанской армии, будут хорошие отношения и с Россией, и с Турцией и Ираном, и эта победа будет надолго. Если Америка или Франция войдут в Армению – это будет крах для неё. Ведь так уже было с Грузией, когда Америка ушла и оставила страну в нехорошем состоянии. Армении грозит то же самое», — сказал Курбанов.
Политолог подчеркнул, что в случае вмешательства НАТО в конфликт, смена власти в Армении неизбежна.
«Смена власти неизбежна, если натовские войска прибудут в Армению. Там они будут воевать уже не только с Азербайджаном, подключатся Турция, Иран и Россия», — добавил он.
Читайте также: 

Командира, который виновен в гибели миротворцев, отстранили от обязанностей

Armenpress: При обстрелах в Карабахе погибли около 200 человек

Путин обсудил с Пашиняном ситуацию в Карабахе
#россия
#турция
#армения
#нато
#иран
Читайте нас в
Верховная рада Украины приняла поправки в закон о национальных меньшинствах
21 сентября 2023, 13:40

Фото: istockphoto/Jakub Laichter

Верховная рада Украины утвердила поправки в закон о национальных меньшинствах. Они были вынесены на рассмотрение парламента после критики со стороны Венецианской комиссии при Совете Европы.
Ранее эксперты комиссии после совместного обращения Венгрии и Румынии пришли к выводу, что положения украинских законов об образовании, языке и меньшинствах противоречат международным соглашениям в области прав человека и не соответствуют европейским нормам и ценностям.

В августе депутаты Рады внесли на рассмотрение в парламент документ с дополнениями к закону о национальных меньшинствах. При этом в законопроекте сохранены все дискриминационные меры по отношению к русскому языку. Депутат от партии «Европейская солидарность» Ирина Геращенко в своем телеграм-канале написала, что некоторые депутаты от других партий добавили в законопроект несколько поправок, вредных для украинского языка. Однако она не уточнила, какие именно это поправки.

Читайте также:

В Раде сообщили, что США примут решение о выборах на Украине

Президент Польши Дуда публично оскорбил Украину

На Украине предложили заключенным добывать электричество на велогенераторах

#депутаты
#обращения
#эксперты
#законопроект
#меры
#поправки
#парламент
Читайте нас в
Командира, который виновен в гибели миротворцев, отстранили от обязанностей
21 сентября 2023, 13:14

Фото: istock / Dmitry Belyaev

Отстранен командир корпуса вооруженных сил Азербайджана, подчиненные которого виновны в гибели российских миротворцев.
Информацию сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовом ведомстве Российской Федерации.

20 сентября Министерство обороны сообщило об обстреле автомобиля с российскими миротворцами на территории Нагорного Карабаха. Количество погибших не уточняется. Президент Азербайджана Ильхам Алиев принес извинения и выразил глубокие соболезнования в телефонной беседе с президентом России Владимиром Путиным.

Напомним, что 19 сентября вооруженные силы  Азербайджана начали в Нагорном Карабахе «антитеррористическую операцию».  Требованием азербайджанских властей стал вывод из Карабаха армянских войск, и роспуск власти в городе Степанакерт.

Позже Минобороны Азербайджана заявило, что 20 сентября с 13.00 будут о приостановлены военные действия в Карабахе, предъявив список условий властям.

Читайте также: 

Алиев извинился за гибель миротворцев РФ в Карабахе

В Карабахе погиб замкомандующего российского миротворческого контингента

В Евлахе началась встреча представителей Азербайджана и армян Карабаха

#военные
#встреча
#минобороны
#рф
Читайте нас в
Алиев извинился за гибель миротворцев РФ в Карабахе
21 сентября 2023, 13:05

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в рамках телефонной беседы с российским лидером Владимиром Путиным извинился и выразил глубокие соболезнования из-за гибели в Нагорном Карабахе военнослужащих российского миротворческого контингента. Об этом сообщили в пресс-служба Кремля.

«По инициативе азербайджанской стороны состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым», - уточнили в Кремле. 

Напомним, в российском Минобороны 20 сентября сообщили, что на территории Нагорного Карабаха под обстрелом оказался автомобиль. На нем передвигались миротворцы РФ. Точное число военнослужащих, которые скончались в результате трагедии, не раскрывается.

Читайте также: 

В Нагорном Карабахе при содействии миротворцев РФ прекращены боевые действия  

Военный эксперт Никулин прояснил детали эскалации конфликта в Нагорном Карабахе  

Армения обвинила Россию в невыполнении обязательств по Карабаху
 
#президент
#соболезнования
#армения
#минобороны
#служба
Читайте нас в
Байден на встрече в ООН не пожал руку президенту Бразилии да Силве
21 сентября 2023, 13:05

Фото: istockphoto/Askolds

Президент США Джо Байден во время выступления на Генеральной ассамблее ООН дважды оскорбил Бразилию. Сначала он чуть не уронил бразильский флаг, а затем забыл пожать руку президенту страны Луле да Силве.
В ООН бразильский и американский президенты представляли свою совместную инициативу по улучшению прав трудящихся во всем мире. Как пишет британская газета Daily Mail, встреча началась «с трудом», так как Байден споткнулся о стоящий на сцене бразильский флаг и едва не уронил его. Затем глава Белого дома долго возился с гарнитурой для перевода речи бразильского коллеги, так что да Силве пришлось несколько раз переспрашивать, слышит ли его президент США.

После выступлений Байдена и да Силвы выступил с речью также генеральный директор Международной организации труда Жильбер Унгбо. В конце своего выступления Унгбо по очереди пожал руку американскому и бразильскому президенту. Байден вместо того, чтобы обменяться рукопожатием со своим бразильским коллегой, неуклюже поприветствовал публику и покинул сцену. Как пишет британское издание, Лула да Силва выглядел раздраженным и сделал разочарованный жест рукой.

Читайте также:

Байден заявил, что на пути к миру на Украине стоит Россия

Белый дом принял необычное решение при публикации речи Байдена

Fox News: В сенате призвали Байдена отказаться от участия в выборах в 2024 году

Читайте нас в
Достижения.рф