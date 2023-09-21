В США предсказали Армагеддон в случае дальнейшего финансирования Киева

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Сенатор-республиканец Рэнд Пол в статье для The American Conservative заявил, что США губят собственную экономику, оказывая финансовую поддержку Украине, он также призвал перестать финансировать Киев.
«Чем дольше будет продолжаться этот военный конфликт, тем выше риск того, что любая ошибка или целенаправленная провокация втянут Вашингтон в прямое столкновение с Москвой. У ее армии могут быть какие-то неудачи, но Россия по-прежнему обладает крупнейшим ядерным арсеналом в мире», - уверен Пол.
Он также призвал перестать делать вид, что участие США в украинском конфликте не сопряжено с рисками. По его словам, рулетка вращается каждый день конфликта и предупредил, что однажды шарик выпадет на отметку «Армагеддон».
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