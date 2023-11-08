В США предсказали победу БРИКС над «Большой семеркой»

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К 2040 году объединение стран БРИКС может заменить «Большую семерку» (G7) в контексте экономического и политического влияния, сообщает информационное агентство Bloomberg.
Американские журналисты предположили, что в соответствии с их прогнозами, расширение участников объединения БРИКС до «БРИКС » приведет к увеличению доли этого блока до 45% к 2040 году, в то время как у стран «Большой семерки» (G7) доля составит всего 21%. Фактически, влияние и вес «БРИКС » и G7 поменяются местами по их оценкам.
Международные аналитики также предсказывают, что в будущем БРИКС сможет оказывать существенное воздействие на курс доллара. Это связано с включением в состав объединения нескольких крупных экспортеров нефти, включая Саудовскую Аравию, ОАЭ и Иран.
На данный момент в состав БРИКС входят пять стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка. С 1 января 2024 года этому объединению присоединятся Саудовская Аравия, ОАЭ, Иран, Эфиопия, Египет и Аргентина как полноправные участники.
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Международные аналитики также предсказывают, что в будущем БРИКС сможет оказывать существенное воздействие на курс доллара. Это связано с включением в состав объединения нескольких крупных экспортеров нефти, включая Саудовскую Аравию, ОАЭ и Иран.
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Артем Кузьмин