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Экс-разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что военнослужащие ВСУ могут осуществить переворот и сместить с поста президента Украины Владимира Зеленского, так как в рядах украинской армии растёт разочарование политикой Киева из-за больших потерь. Своим мнением он поделился в подкасте Ask the Inspector.
«Они могут посчитать, что переворот — это способ сместить человека, который представляет собой угрозу номер один для их национальной безопасности, и это Владимир Зеленский», — уверен бывший американский разведчик.
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