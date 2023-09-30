В США представили проект бюджета без помощи Украине

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Палата представителей, подконтрольная Республиканской партии, анонсировала проект бюджета США на ближайшие 45 дней, в котором отсутствует финансовая помощь Украине. Об этом сообщил конгрессмен от штата Оклахома Том Коул.
Он уточнил, что в проект бюджета включено финансирование, которое будет выделено на помощь в ликвидации стихийных бедствий на территории США.
При этом, в бюджете не предусмотрены средства на поддержку Украины.
По словам Коула, в ближайшее время будет проведено голосование.
Напомним, что в настоящее время в США разворачивается нестабильная ситуация из-за разногласий в принятии государственного бюджета. Так, законодатели и представители администрации США не могут прийти к выводу об объёмах финансирования, а часть конгрессменов категорически отказалась голосовать, если в проекте бюджета останутся средства для Украины.
Если в ближайшее время ни одна из партии не представит компромиссный вариант бюджета, федеральное правительство может приостановиться.
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При этом, в бюджете не предусмотрены средства на поддержку Украины.
Напомним, что в настоящее время в США разворачивается нестабильная ситуация из-за разногласий в принятии государственного бюджета. Так, законодатели и представители администрации США не могут прийти к выводу об объёмах финансирования, а часть конгрессменов категорически отказалась голосовать, если в проекте бюджета останутся средства для Украины.
Если в ближайшее время ни одна из партии не представит компромиссный вариант бюджета, федеральное правительство может приостановиться.
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Анастасия Чинкова