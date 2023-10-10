В США предупредили Израиль о войне с Ираном и Турцией

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Бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор предсказал возможные последствия ответных действий Израиля в секторе Газа в своем сообщении на социальной сети X (бывший Twitter).
В случае атак со стороны Южного Ливана, Израиль может столкнуться с истощением своих сухопутных сил «до предела». Если конфликт расширится и привлечет больше участников, то Египет также может присоединиться к столкновению. Макгрегор подчеркнул, что такие события могут радикально изменить ход мировых событий.
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