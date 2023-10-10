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В США предупредили Израиль о войне с Ираном и Турцией

Офицер Макгрегор: разрушение сектора Газа Израилем втянет в войну Иран и Турцию
10 октября 2023, 04:52
Фото: iStock/goglik83

Фото: iStock/goglik83

Бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор предсказал возможные последствия ответных действий Израиля в секторе Газа в своем сообщении на социальной сети X (бывший Twitter).

Макгрегор предупредил Израиль о том, что разрушение сектора Газа может привести к участию Ирана и Турции в вооруженном конфликте. Он считает возможным такой сценарий, особенно при активной поддержке «Хезболлы».

В случае атак со стороны Южного Ливана, Израиль может столкнуться с истощением своих сухопутных сил «до предела». Если конфликт расширится и привлечет больше участников, то Египет также может присоединиться к столкновению. Макгрегор подчеркнул, что такие события могут радикально изменить ход мировых событий.

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ЦАХАЛ заявил о 4,5 тысячах выпущенных по Израилю ракетах с начала операции ХАМАС

Жертвами израильского удара в секторе Газа стали несколько журналистов
#сша
#израиль
#конфликт
#египет
#операции
#сценарий
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ЦАХАЛ заявил о 4,5 тысячах выпущенных по Израилю ракетах с начала операции ХАМАС
10 октября 2023, 04:42

Фото: iStock/3D_generator

По Израилю из сектора Газа было выпущено около 4,5 тысячи ракет с начала операции, проводимой палестинским движением ХАМАС, передает РИА Новости со ссылкой на данные армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Ранее, сообщалось о запуске 3284 ракет в сторону Израиля.
Согласно обновленной статистике, опубликованной в социальных сетях, общее количество ракет, запущенных из сектора Газа, составляет 4,5 тысячи.

Утром 7 октября Израиль был подвергнут масштабной ракетной атаке из сектора Газа, которая стала беспрецедентной по своей интенсивности. Помимо этого, боевики ХАМАС после серии массированных ракетных обстрелов проникли в пограничные районы на юге Израиля.

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#израиль
#больница
#ракета
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В Германии заявили о постигшей Шольца катастрофе
Focus: выборы в Баварии и Гессене стали катастрофой для правительства Шольца
10 октября 2023, 04:22

Фото: diplo.de

По данным издания Focus, выборы в немецких землях Бавария и Гессен оказались сокрушительными для нынешнего канцлера ФРГ Олафа Шольца и его правительства. В статье указывается, что после провала, который пережил политик в минувшее воскресенье, в Берлине «все будет не так, как раньше».
Для коалиционных партнеров, включая Социал-демократическую партию (СДПГ), Зеленых и Свободно-демократическую партию, текущая ситуация была не просто поражением, а настоящей катастрофой, и единственным способом выйти из нее для союзников Шольца станет резкое изменение курса политики, утверждает издание.

В статье отмечается, что наибольшее раздражение у немцев вызывает расхождение между словами и действиями правительства.

«Проблема не в том, что народ не понимает канцлера, а в том, что канцлер не понимает народ», — говорится в материале.
Издание также отмечает, что доверие партнеров в «светофорной» коалиции давно иссякло, что приводит к бесконечным конфликтам, и этот тренд только усиливается со временем.

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Жертвами израильского удара в секторе Газа стали несколько журналистов
Quds: в секторе Газа в результате удара дому погибли несколько журналистов
10 октября 2023, 04:02

Фото: istockphoto.com/Anton Litvintsev

Согласно информации, представленной палестинским порталом Quds, в результате израильского авиаудара по жилому зданию в секторе Газа погибли несколько журналистов. Еще несколько представителей СМИ были ранены.
«В результате израильского воздушного удара по жилому зданию к западу от города Газа погибли несколько журналистов, и также есть раненые», - говорится в сообщении.
Палестинское агентство WAFA дополнило эту информацию, отметив, что израильская армия также атаковала четыре машины скорой помощи, которые перевозили раненых на юг сектора Газа.

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#сша
#армия
#война
#машины
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Карлсон: США ждёт ядерная война из-за конфликта на Ближнем Востоке
10 октября 2023, 03:23

Фото: РИА Новости/Ахмед Закоут

Экс-ведущий Fox News Такер Карлсон в соцсети X заявил, что эскалация конфликта на Ближнем Востоке может спровоцировать ядерную войну с Ираном и банкротство правительства США. Об этом пишет РИА Новости.
Журналист подчеркнул, что боестолкновения между ХАМАС и Израилем могут перерасти в войну Запада с Ираном и его союзниками.

«Если такая война начнется, можно с легкостью представить использование ядерного оружия и все, что за этим последует: миллионы погибших, крах мировой экономики. Как минимум, мы увидим беспрецедентный энергетический кризис в США», — цитирует агентство слова Карлсона.

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#журналист
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#кризис
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В Европе обеспокоились нехваткой ресурсов для помощи Израиля
FP: в Европе обеспокоились нехваткой ресурсов для помощи Израиля из-за Украины
10 октября 2023, 02:58

Фото: istockphoto.com/Anton Litvintsev

Страны Европы выразили обеспокоенность относительно исчерпания их запасов боеприпасов, предназначенных для поставок Израилю, в связи с оказанной помощью Украине. Эту информацию опубликовал журнал Foreign Policy.
Согласно данным издания, 9 октября представители европейских стран обсудили вопрос предоставления военной поддержки Израилю. Однако многие государственные чиновники выразили беспокойство относительно нехватки ресурсов для помощи Израилю, предполагая, что из-за оказанной поддержки Украине их запасы вооружения приближаются к концу.

«Из-за Украины у нас возникли серьезные проблемы с нехваткой боеприпасов», — подчеркнул один из высокопоставленных чиновников из Германии, имя которого не раскрыто.
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#чиновники
#вооружения
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Жителям Израиля порекомендовали запастись водой и едой на трое суток
Власти Израиля порекомендовали жителям запастить водой и едой на 72 часа
10 октября 2023, 02:49

Фото: iStock/sanchezgrande

Израильские власти рекомендовали гражданам страны запастись продуктами, водой и медикаментами на период до трех суток, чтобы быть готовыми к пребыванию в убежищах в случае необходимости. Эту информацию распространило Командование тыла, сообщает ТАСС.
В заявлении отмечается, что учитывая нарастающую напряженность на различных фронтах военных действий, населению следует иметь необходимое оборудование, позволяющее продержаться в безопасных зонах до 72 часов. Гражданам Израиля также напоминают о важности запасов воды, в расчете три литра в день на человека, а также о наличии консервированных продуктов, портативных аккумуляторов и батарейных радиоприемников для получения оповещений, а также фонариков.

Также важно иметь при себе деньги, личные документы и необходимый инвентарь для детей или домашних животных.

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#деньги
#документы
#оборудование
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Раскрыто число уничтоженных израильских танков «Меркава»
Forbes: Израиль мог потерять в результате атаки ХАМАС шесть танков «Меркава»
10 октября 2023, 01:40

Фото: iStock/Alexey Molotov

В результате атак ХАМАСа Израиль, возможно, потерял шесть танков «Меркава» и 17 бронетранспортеров за одни сутки, предположил Дэвид Хэмблинг в статье для Forbes. Автор отмечает, что ранние неофициальные сообщения указывают на потерю такого количества бронетехники.
По информации, приведенной автором, финский военный эксперт Эмиль Кастехельми подсчитал убытки на вечер 7 октября, однако эти данные еще не были официально подтверждены.

Хэмблинг отмечает, что атака ХАМАСа оказалась сюрпризом для Израиля, и палестинцы использовали небольшие дроны для атаки на танки ЦАХАЛа. В видео, распространенных в социальных сетях, видно, что значительное количество израильской бронетехники было уничтожено или повреждено, включая танки «Меркава» последней модификации Mk.4.

Автор также подчеркивает, что «Меркава» Mk.4 специально разработана для борьбы с повстанческими группами, оснащенными переносными гранатометами и ПТРК, и оборудована системой активной защиты «Трофи», считающейся одной из лучших в мире. Однако, на одном из видеороликов видно, как бойцы ХАМАСа сбрасывают боеприпас на этот танк с помощью коптера, что приводит к его возгоранию.

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#дроны
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США запланировали вернуть свои ядерные бомбы на территорию Британии
МИД России: США планируют вернуть свои ядерные бомбы на территорию Британии
10 октября 2023, 01:24

Фото: istockphoto/RomoloTavani

Заместитель главы российской делегации на заседании первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН Константин Воронцов сообщил о финансировании США обновления объектов хранения ядерного оружия в Великобритании, передает РИА Новости.
Министерство иностранных дел России подчеркнуло, что американское ядерное оружие находится на передовых базах в Европе, которые располагаются на значительном удалении от территории Соединенных Штатов и способны оперативно достигать целей внутри союзного государства России и Белоруссии.

Воронцов также добавил, что финансирование США для модернизации объектов хранения в Великобритании является явным признаком намерений вернуть американские ядерные бомбы в эту страну.

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#антонов
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AFP: В ХАМАС заявили, что больше года готовили операцию в Израиле
10 октября 2023, 01:08

Фото: РИА Новости/Назар Альян

Член руководства палестинского движения ХАМАС Али Барака сообщил, что операция в Израиле готовилась более года. Об этом пишет Ассошиэйтед Пресс.
«Атака планировалась более года», — цитирует агентство слова одного из представителей движения.

Израиль 7 октября подвергся мощной ракетной атаке со стороны сектора Газа. Армия обороны Израиля в качестве ответной меры начала военную операцию в Газе.

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#израиль
#армия
#ракета
#атака
#хамас
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