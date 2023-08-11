В США предупредили об угрозе гражданской войны

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Член палаты представителей штата Мичиган от Республиканской партии Мэтт Мэддок заявил, что действия правительства США могут спровоцировать гражданскую войну. Его слова приводит издание РИА Новости.
Для того, чтобы избежать серьезного конфликта и столкновений в стране, правительству нужно перестать использовать министерства в качестве оружия против тех американцев, которые имеют консервативные взгляды, заявил Мэддок.
Он также добавил, что в противном случае, на территории США может разразиться гражданская война.
Представитель штата подчеркнул, что подобная политика США может спровоцировать кого-то и революция станет реальностью.
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Он также добавил, что в противном случае, на территории США может разразиться гражданская война.
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Анастасия Крестьянова