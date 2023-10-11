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В США предупредили об угрозе разгрома Израиля

19FortyFive: Израилю без поддержки США грозит разгром
11 октября 2023, 04:40
Фото: iStock/e-crow

Фото: iStock/e-crow

Бывший член конгресса и геополитический аналитик Брэндон Вейхерт, в статье для публикации 19FortyFive, высказал мнение о важности поддержки США для Израиля, особенно при определенных условиях, когда существует риск его потенциального поражения.

В своей статье Вейхерт подчеркнул, что без поддержки Соединенных Штатов Израиль может оказаться в уязвимом положении, особенно если организация «Хезболла», которая получает поддержку от Ирана, начнет продолжительную кампанию террора в период, когда Израиль уже ведет борьбу с ХАМАСом.

Кроме того, аналитик выразил свою тревогу о том, что потеря Израиля может отрицательно повлиять на влияние США в регионе Ближнего Востока и даже предоставить возможность Китаю усилить свое влияние в этом регионе.

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#сво
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ЦАХАЛ заявил о поражении более 200 целей в «террористическом центре» ХАМАС
11 октября 2023, 04:33

Фото: iStock/Tomas Ragina

Армия обороны Израиля заявила, что израильские истребители совершили удары по более чем 200 целям в Аль-Фуркане в секторе Газа («террористическому центру» ХАМАС). Об этом пишет РИА Новости.
«Некоторое время назад десятки истребителей нанесли удары по более чем 200 целям в Аль-Фуркане. Это третий удар в этом районе за последние 24 часа, в ходе которого ЦАХАЛ поразил более 450 целей», — цитирует агентство текст сообщения.

В армии Израиля отметили, что район Аль-Фуркан используется ХАМАС как террористический центр, и именно оттуда направляется большинство терактов.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи». 

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#удар
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В России снизились продажи автомобилей с пробегом
В России снизились продажи автомобилей с пробегом в сентябре
11 октября 2023, 04:28

Фото: istockphoto.com/teddyleung

Известно из сообщения «Коммерсантъ», что продажи подержанных автомобилей в России снизились в сентябре. По данным издания, сравнивая с августом, продажи могут снизиться примерно на 10 процентов. Эта тенденция связана с увеличением цен на автомобили и ростом процентных ставок по кредитам.
Однако следует отметить, что спрос на подержанные автомобили продолжает расти по сравнению с предыдущим годом. Владимир Желобов, директор по продажам подержанных автомобилей в компаниях «Автодом» и «Автоспеццентр», сообщил, что по сравнению с предыдущим годом общий рост продаж составляет около 20 процентов.

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#запад
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В Румынии призвали Зеленского вернуть территорию страны
Румынский сенатор Шошоакэ призвала Зеленского вернуть территорию страны
11 октября 2023, 03:59

Румынский сенатор от оппозиции Диана Шошоакэ обратилась к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому с призывом вернуть территории. Соответствующий видеоролик доступен на ее странице в Facebook*.
Сенатор спросила у президента Украины, не хочет ли он поговорить про меньшинства на Украине.

«Посмотрите, это карта, настоящая карта Румынии, уважайте, пожалуйста, наших румын на Украине. Верните наши территории, уважайте румын и их язык», — заявила Шошоакэ.

Владимир Зеленский 10 октября прибыл в Румынию для встречи с президентом страны Клаусом Йоханнисом.

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* Facebook – принадлежит компании Meta (владелец Facebook, Instagram, WhatsApp и Threads), которая признана экстремистской и запрещена в России
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Маск ответил на письмо ЕК о «дезинформации» по палестино-израильскому конфликту
Маск попросил Еврокомиссию привести примеры дезинформации по конфликту в Израиле
11 октября 2023, 03:26

Фото: nasa.gov

Американский предприниматель и владелец социальной сети X (бывшей Twitter) Илон Маск отреагировал на письмо еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона, касающееся израильско-палестинского конфликта.
В своем аккаунте он отметил, что политика их соцсети заключается в обеспечении открытости и прозрачности, и что данный подход, насколько ему известно, поддерживается Европейским союзом (ЕС).

Илон Маск также попросил Тьерри Бретона предоставить конкретные примеры нарушений, о которых тот упомянул, и выразил мнение, что общественность должна быть в курсе подобной информации и принимать решения на основе фактов.

В ответ на это замечание Бретон указал, что Маску известны все жалобы пользователей относительно фейкового контента в социальной сети.

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Салливан: США выгоднее поддерживать Украину, чем допустить доминирование России
11 октября 2023, 03:11

Фото: iStock/sb2010

Помощник президента США по набезопасности Джейк Салливан заявил, что Соединённым Штатам гораздо выгоднее поддерживать Украину, чем допустить доминирование Российской Федерации. Об этом пишет РИА Новости.
«Настолько финансово эффективней предпринимать действия сейчас, чем платить огромную цену позже», — цитирует агентство слова Салливана.

Помощник Байдена добавил, что США из-за риска эскалации с Россией не откажутся от помощи Киеву.

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#россия
#украина
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Пашинян: Опасения по поводу закрытия рынка России для Армении неуместны
11 октября 2023, 03:00

Фото: сайт Кремля

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил мнение, что опасения по поводу закрытия российского рынка для армянских производителей неуместны. Об этом пишет РИА Новости.
«Откуда эта гипотеза, что Россия закрыла, закрывает или закроет свой рынок перед нами? Мы — члены ЕАЭС, и наши экономические отношения регулируются», — цитирует агентство слова Пашиняна.

Он отметил, что за последние 30 лет возникало множество проблем с ввозом в Россию армянской продукции, и добавил, что они не имеют политического контекста и в настоящее время решены.

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«Будет война»: Илон Маск дал мрачный прогноз для Евросоюза
Илон Маск: Миграционная политика ЕС делает гражданскую войну неизбежной
11 октября 2023, 02:05

Фото: РИА Новости

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что современная политика Евросоюза и сохранение существующих миграционных трендов делают гражданскую войну в европейских странах неизбежной. Об этом он написал в соцсети X.
Таким образом Маск отреагировал на критику со стороны политического обозревателя из Великобритании Константина Кисина европейских стран, которые открывают границы для людей с иными ценностями и демонизируют политиков, выступающих против этого.

«Если нынешние тенденции сохранятся, гражданская война в Европе неизбежна», — говорится в публикации.

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Против Израиля открыли второй фронт
Эксперт JISS Инбар: «Хезболла» фактически открыла второй фронт против Израиля
11 октября 2023, 01:46

Фото: iStock/Gilnature

По мнению профессора и президента Иерусалимского института стратегии и безопасности (JISS) Эфраима Инбара, ливанское движение «Хезболла» уже фактически открыло второй фронт на севере Израиля.
В настоящее время ситуация на этом направлении оценивается как относительно спокойная, но существует потенциал для обострения в любой момент. Инбар подчеркнул, что Израиль предпринимает меры для предотвращения активного вовлечения «Хезболлы» в вооруженный конфликт.

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Военный аналитик Джерелиевский: Запад пытается заморозить конфликт на Украине
11 октября 2023, 01:08

Фото: iStock/Silent_GOS

Военный эксперт Борис Джерелиевский заявил, что западные страны на фоне эскалации на Ближнем Востоке пытаются заморозить конфликт на Украине. Об этом пишет URA.RU.
Специалист отметил, что израильские системы ПВО истощены. Из-за этого вооружения, которые аккумулировалось на польских базах для передачи ВСУ, теперь отправляют на Ближний Восток.

Кроме того, Джерелиевский выразил сомнение, что западные союзники совсем бросят Украину.

«Они будут вынуждены перевести все в другой формат. Прежде всего, будут пытаться всеми силами заморозить конфликт, предложить нам «Минск-3», — цитирует издание слова эксперта.

Он также допустил, что Запад пойдёт на огромные территориальные уступки, иначе партнёры Киева будут «переводить все в формат партизанской войны, которая несравненно дешевле».

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