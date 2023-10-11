В США предупредили об угрозе разгрома Израиля

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Бывший член конгресса и геополитический аналитик Брэндон Вейхерт, в статье для публикации 19FortyFive, высказал мнение о важности поддержки США для Израиля, особенно при определенных условиях, когда существует риск его потенциального поражения.
Кроме того, аналитик выразил свою тревогу о том, что потеря Израиля может отрицательно повлиять на влияние США в регионе Ближнего Востока и даже предоставить возможность Китаю усилить свое влияние в этом регионе.
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