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Используя предоставленные Западом кассетные боеприпасы, Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут не только нанести вред себе, но и представлять опасность для мирного населения из-за ограниченной доступности разведывательной информации. Об этом отмечает обозреватель из National Interest по имени Саадаин Гардези.
Автор подчеркивает, что поскольку эти боеприпасы были распределены по различным артиллерийским подразделениям, существует риск их несанкционированного или случайного использования в условиях, которые обычно описываются как «туман неизвестности». Термин «туман неизвестности» означает отсутствие достоверной информации о ситуации на поле боя.
Кроме того, журналист отмечает, что боеприпасы кассетного типа известны своей ненадежностью из-за высокого процента отказов и брака. Когда это сочетается с их широким разбросом, это может представлять долгосрочную угрозу для местных жителей.
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Автор подчеркивает, что поскольку эти боеприпасы были распределены по различным артиллерийским подразделениям, существует риск их несанкционированного или случайного использования в условиях, которые обычно описываются как «туман неизвестности». Термин «туман неизвестности» означает отсутствие достоверной информации о ситуации на поле боя.
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Артем Кузьмин