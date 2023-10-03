В США предупредили Украину о надвигающейся катастрофе

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Средств, которыми располагает Пентагон, хватит только на пару месяцев помощи Украине. Такие данные предоставило американское издание The Wall Street Journal, ссылаясь на официальных представителей военного ведомства США.
«В казне Пентагона оказалось более пяти миллиардов долларов для предоставления Украине оружия и прочих средств, обеспечивающих безопасность. Чиновники считают, что 5,2 миллиарда долларов хватит всего на пару месяцев», – говорится в статье.
Уточняется, что пакеты помощи обновляются каждые две недели. Однако теперь Пентагон может прекратить предоставлять регулярные транши нового оборудования для экономии средств. Такая ситуация может продлиться до ноября текущего года, именно тогда и прекратит действий новый закон.
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