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В США предупредили Украину о страшной угрозе

FT: нежелание республиканцев спонсировать Украину несет угрозу наступлению ВСУ
12 октября 2023, 19:14
Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Украинское контрнаступление может застопориться из-за блокировки американскими республиканцами военной помощи для Киева. Так в своей статье пишет Financial Times.
«Даже временная пауза в поддержке может в течение нескольких недель оказать влияние на военную стратегию и тактику Киева, что может привести к свертыванию контрнаступления», — говорится в статье.

Автор считает, что любое промедление непременно даст преимущество российским силам, которые этим сразу же воспользуются. При этом, генерал-майор армии Австралии в отставке Мик Райан заявил, что главком ВСУ уже начал готовиться к самому худшему сценарию продолжения конфликта.


Ранее американский разведчик Тони Шаффер заявил, что ВС РФ имеют все необходимое для того, чтобы начать свое собственное масштабное наступление на ВСУ. Он также отметил, что поражение ВСУ на поле боя стало очевидным для всех. Украинское наступление пошло не по плану и потерпело крах. В ближайшее время оно и вовсе может полностью остановиться.

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#сша
#всу
#вс рф
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Заседание СБ ООН по конфликту Израиля и Палестины состоится в пятницу
12 октября 2023, 19:47

Фото: istockphoto.com/Askolds

В пятницу, 13 октября, состоится заседание Совета Безопасности ООН по вопросу палестино-израильского конфликта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя постпреда РФ при ООН.
Ранее сообщалось, что представители ООН рассказали о разрушениях и жертвах в секторе Газа, спустя пять дней после начала войны. Более 2,5 тысяч домой полностью разрушены, около 23 тысяч повреждены настолько сильно, что в них больше нельзя жить. В секторе Газа без крыши над головой остались более 338 тысяч человек, некоторые были вынуждены покинуть свои жилища в страхе попасть под непрекращающиеся обстрелы. При этом, 12 сотрудников ближневосточного агентства ООН для палестинских беженцев были убиты.

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#оон
#израиль
#палестина
#политика
#безопасность
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Британия намерена направить два корабля ВМС в Восточное Средиземноморье
12 октября 2023, 19:38

Фото: istockphoto.com/alekseystemmer

Великобритания направит два корабля ВМС в Восточное Средиземноморье для наблюдательных полётов над Израилем.
Отмечается, что такие меры предприняты в знак поддержки Израиля.

«Великобритания направит два корабля Королевского военно-морского флота в Восточное Средиземноморье и начнет наблюдательные полеты над Израилем в качестве демонстрации военной поддержки, призванной поддержать своего союзника», — приводит РИА Новости сообщение газеты Times, которая ссылается на свои источники.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Омана Бадр бен Хамад аль-Бусаиди обсудили палестино-израильский конфликт, во время телефонного разговора.

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#израиль
#конфликт
#великобритания
#корабль
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В ООН раскрыли ужасающие факты о разрушениях в Газе
ООН: В Газе около 23 тысяч домов стали непригодными для жизни из-за обстрелов
12 октября 2023, 19:28

Фото: iStock/vicnt

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик рассказал на брифинге о разрушениях и жертвах в секторе Газа, спустя пять дней после начала войны.
Более 2,5 тысяч домой полностью разрушены, около 23 тысяч повреждены настолько сильно, что в них больше нельзя жить.

В секторе Газа без крыши над головой остались более 338 тысяч человек, некоторые были вынуждены покинуть свои жилища в страхе попасть под непрекращающиеся обстрелы. 

12 сотрудников ближневосточного агентства ООН для палестинских беженцев были убиты. 

Напомним, результате атаки ХАМАС на Израиль погиб 20-летний Дмитрий Решетников из Волгограда. Отмечается, что молодой человек уехал в Израиль жить и учиться по окончанию 8 классов. Его знакомые отметили, что молодой человек планировал служить, он стремился попасть в бригаду «Голани» — в Израиле она считается элитными войсками.

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#сектор газа
#хамас
#война
#оон
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Лавров и глава МИД Омана обсудили прекращение огня в Палестине и Израиле
12 октября 2023, 19:19

Фото: kremlin.ru

Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Омана Бадр бен Хамад аль-Бусаиди обсудили палестино-израильский конфликт, во время телефонного разговора, об этом сообщили в МИД РФ.
«Министры акцентировали необходимость принятия срочных мер в интересах скорейшего прекращения огня и открытия гуманитарных коридоров, что позволит избежать новых жертв и оказать практическую помощь мирным жителям, пострадавшим в ходе боевых действий», - прокомментировали ситуацию в министерстве. 

Раннее в российском МИД подчеркнули, что продолжают предпринимать все возможные меры для поиска шести без вести пропавших россиян. Известно, что число россиян, погибших в Израиле после атаки ХАМАС, достигло четырех, количество пропавших без вести увеличилось до шести.

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#мид рф
#сергей лавров
#израиль
#палестина
#конфликт
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В МИД заявили, что предприняли все меры для поиска пропавших россиян в Изариле
МИД: В Изариле предприняли все меры, чтобы найти шестерых пропавших россиян
12 октября 2023, 18:53

Фото: iStock/shipov

Дипмиссии России делают все, чтобы найти пропавших без вести россиян, сообщили в МИД РФ.
Вчера в российском посольстве Израиля сообщили, что число россиян, погибших в Израиле после атаки ХАМАС, достигло четырех, количество пропавших без вести увеличилось до шести.

В результате атаки ХАМАС на Израиль погиб 20-летний Дмитрий Решетников из Волгограда. Отмечается, что молодой человек уехал в Израиль жить и учиться по окончанию 8 классов. Его знакомые отметили, что молодой человек планировал служить, он стремился попасть в бригаду «Голани» — в Израиле она считается элитными войсками.

В российском МИД подчеркнули, что продолжают предпринимать все возможные меры для поиска шести без вести пропавших россиян.

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#израиль
#палестина
#россияне
#мид рф
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США не ставили Израилю условий для использования поставляемого вооружения
12 октября 2023, 18:50

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

США не ставят Израилю условий использования поставляемого вооружения. Об этом сообщил министр обороны США Ллойд Остин.
Ранее американский президент призвал Израиль соблюдать условия ведения боевых действий, на фоне роста числа погибших и пострадавших в результате обстрелов.

При этом Остин уверяет, что США не ставили никаких условий, ограничивающих действия израильской армии . Он отметил, что в ЦАХАЛ состоят профессиональные военные, поэтому США надеются, что они сами способны принять правильное решение и вовремя ограничить себя во время вооружённого конфликта. 

Напомним, что США анонсировали осуществление военной помощи Израилю. В настоящее время уже поставлены боеприпасы, а также снаряды для системы ПРО «Железный купол». 

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#сша
#израиль
#поставки
#вооружение
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Президент Палестины Аббас: Дайте людям воду!
Президент Палестины Аббас призвал к политическому разрешению конфликта
12 октября 2023, 17:59

Фото: РИА Новости/Вячеслав Прокофьев

Президент Палестины Махмуд Аббас заявил о назревшей необходимости перехода к политическим методам и действиям для прекращения израильской оккупации и достижению мира в регионе. Он считает, что военные методы несут только боль и горе для всех участников конфликта.
Палестинский лидер также обратился к Израилю с призывом прекратить блокаду анклава, дать сектору Газа свет, воду и продовольствие. Кроме того, Аббас напомнил о необходимости создания гуманитарного коридора для эвакуации с территории, подвергающейся обстрелам и бомбардировкам, мирного населения, передает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

Ранее Израиль и Египет достигли принципиального соглашения о возможного создания такого «запасного выхода». Пока же палестинцы укрываются в так называемых «зонах безопасности», которые израильтяне обещали не бомбить. Впрочем, вполне очевидно, что в тот момент, когда боевики ХАМАС перенесут в эти зоны хотя бы часть своей активности, они сразу перестанут быть безопасными. Мирные арабы остаются заложниками конфликта и эгоизма политиков с обеих его сторон.

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#израиль
#соглашения
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#египет
#свет
#лидер
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Политолог Перла: Палестина и Израиль могли бы заключить мирный договор
12 октября 2023, 17:58

Фото: istockphoto.com/Racide

Политолог Андрей Перла заявил, что выходом из кризисного конфликта между Израилем и Палестиной мог бы стать мирный договор между двумя сторонами.
Такой позиции придерживается, по словам политолога, Россия: наша страна выступает за рациональное решение этого конфликта.

«Россия в данном случае оказывается в положении страны, за которой стоит большинство человечества. Её позицию разделяют и в Иране, и в Турции, и в Пакистане, и в Китае, далее везде, как говорится», — пояснил в беседе с «Царьградом» Перла.

Жители Газы с самого начала конфликта живут в еще более нечеловеческих условиях, чем раньше: без воды, света, еды и под бомбардировками. По гуманитарному коридору, который могут открыть Израиль и Египет для эвакуации гражданских, сумеют выйти далеко не все.

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#россия
#израиль
#страны
#палестина
#политика
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Путин встретился с президентом Азербайджана Алиевым в Киргизии
12 октября 2023, 17:41

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Президент России Владимир Путин встретился с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым в Киргизии, где завтра состоится саммит СНГ.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что в ходе встречи лидеры государств должны обсудить нестабильную ситуацию в Нагорном Карабахе и российских миротворцев, находящихся на его территории. Также планировалось затрагивание вопроса возвращения армян из Карабаха в их места проживания.

Ушаков отметил, что планировалось и проведение встречи с премьер-министром Николом Пашиняном, но он отказался от посещения саммита СНГ.

Напомним, что саммит с участием глав государств СНГ состоится в Бишкеке 13 октября. На нём будут присутствовать лидеры России, Азербайджана, Киргизии, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. 

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#азербайджан
#владимир путин
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