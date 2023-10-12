В США предупредили Украину о страшной угрозе

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Украинское контрнаступление может застопориться из-за блокировки американскими республиканцами военной помощи для Киева. Так в своей статье пишет Financial Times.
«Даже временная пауза в поддержке может в течение нескольких недель оказать влияние на военную стратегию и тактику Киева, что может привести к свертыванию контрнаступления», — говорится в статье.
Автор считает, что любое промедление непременно даст преимущество российским силам, которые этим сразу же воспользуются. При этом, генерал-майор армии Австралии в отставке Мик Райан заявил, что главком ВСУ уже начал готовиться к самому худшему сценарию продолжения конфликта.
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Элина Позднякова