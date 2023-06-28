Фото: Сайт Кремля
Дуглас Макгрегор заявил, что украинская армия находится на грани развала
Ситуация в противостоянии с РФ становится хуже для украинского лидера Владимира Зеленского, потому что его армия находится на грани полного развала. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
Он отметил, сообщалочто в рядах украинской армии фиксируется большое число случаев, связанных с дизертирами. Уточняется, что украинцы делают все возмоэное, чтобы избежать службы в рядах ВСУ.
По его словам, сейчас ситуация для Зеленского крайне печальна. Полковник выразил уверенность в том, что бойцов ВСУ уничтожают российские силы в ходе неудачного контрнаступления.
Кроме того, Макгрегор подчеркнул, что трудности в рядах украинских военных лишь усугубляются, а киевский режим уже не может набрать новобранцев, чтобы восполнить потери.
Ранее «Радио 1» сообщало, что президент Литвы прибыл в Киев.
Он отметил, сообщалочто в рядах украинской армии фиксируется большое число случаев, связанных с дизертирами. Уточняется, что украинцы делают все возмоэное, чтобы избежать службы в рядах ВСУ.
«Украинские вооруженные силы находятся на грани развала. Они полностью деморализованы, наблюдается большое количество случаев дезертирства украинцев на российскую сторону и вообще с поля боя. Люди стараются избегать военной службы любого рода на Украине. У режима Зеленского большие проблемы», - уверен Макгрегор.
По его словам, сейчас ситуация для Зеленского крайне печальна. Полковник выразил уверенность в том, что бойцов ВСУ уничтожают российские силы в ходе неудачного контрнаступления.
Кроме того, Макгрегор подчеркнул, что трудности в рядах украинских военных лишь усугубляются, а киевский режим уже не может набрать новобранцев, чтобы восполнить потери.
«Это последний вздох для Зеленского, его окружения и сторонников», - подытожил Макгрегор.
Ранее «Радио 1» сообщало, что президент Литвы прибыл в Киев.
Татьяна Лаврова