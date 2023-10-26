В США придумали, как помогать Израилю, а не Украине

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Республиканцы в США представили проект, он позволит «передать миллиарды» Израилю.
Группа американских сенаторов-республиканцев из-за растущего недовольства от увеличения финансирования Украины представила законопроект. Он позволит выделять помощь Израилю, но не спонсировать Киев, сообщает издание Wall Street Journal.
За разделение финансирования выступают сенатор-республиканец от штата Огайо Джеймс Вэнс, а также сенаторы от Юты Майк Ли и от Техаса Тед Круз.
Это может говорить о проблемах, с которыми сталкивается предложение Белого дома выделить ещё 106 млрд долларов на военную и другую помощь Украине и Израилю. Так можно будет избежать блокирования помощи Израилю в палате представителей. А там сейчас более половины республиканцев против финансирования ВСУ.
Ранее сообщалось, что Байден запросил у конгресса 14,3 млрд долларов на помощь Израилю.
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«Мои коллеги и я твердо верим, что любая помощь Израилю не должна использоваться в качестве рычага для отправки десятков миллиардов долларов Украине», —сообщил сенатор от Канзаса Роджер Маршалл.
Это может говорить о проблемах, с которыми сталкивается предложение Белого дома выделить ещё 106 млрд долларов на военную и другую помощь Украине и Израилю. Так можно будет избежать блокирования помощи Израилю в палате представителей. А там сейчас более половины республиканцев против финансирования ВСУ.
Ранее сообщалось, что Байден запросил у конгресса 14,3 млрд долларов на помощь Израилю.
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Мария Фирсова