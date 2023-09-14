В США пригрозили ответными мерами на высылку американских дипломатов из Москвы

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Американские власти возмутились высылке двух дипломатов из Москвы.
Такое решение в США посчитали необоснованным, и пригрозили ответными мерами, об этом сообщили в американском посольстве в Москве.
Ранее Министерство иностранных дел РФ объявило американских дипломатов Дэвида Бернстайна и Джеффри Силлина персонами нон грата. Сотрудники посольства США обязаны в течение 7 дней покинуть территорию России.
В США пообещали, что ответят на эту ситуацию «должным образом».
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Ранее Министерство иностранных дел РФ объявило американских дипломатов Дэвида Бернстайна и Джеффри Силлина персонами нон грата. Сотрудники посольства США обязаны в течение 7 дней покинуть территорию России.
«Мы подтверждаем, что министерство иностранных дел России проинформировало посла Трейси 14 сентября о решении объявить двух дипломатов персонами нон грата. Мы категорически отвергаем основание такой ничем не спровоцированной высылки дипломатического персонала», - прокомментировали ситуацию представители посольства.
В США пообещали, что ответят на эту ситуацию «должным образом».
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Евгения Парфентьева