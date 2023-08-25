В США пришли в ужас от дальновидного плана Путина по Украине

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Обозреватель Зак Йост в статье для National Interest сообщил, что Украина и ее союзники в отличие от Владимира Путина оказались не готовы к затяжным военным действиям.
Журналист заявил, что США и НАТО уже осознают, что конфликт еще продолжается, а вооружения и техники, которые могли бы быть направлены на Украину становится все меньше. В отличии от России и Путина Украина и Запад оказались не готовы к длительному противостоянию, заключил автор статьи.
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