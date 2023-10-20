В США пришли в восхищение от речи Путина на пресс-конференции в КНР

Фото: kremlin.ru
Бывший агент ЦРУ Рэй Макговерн восхитился речь российского лидера Владимира Путина, которую он произнес на пресс-конференции в КНР.
Своё мнение о российском президенте он выразил в интервью для YouTube-канала Dialogue works.
Он также отметил, что всё его выступление было достаточно содержательным.
Напомним, президент России Владимир Путин принял участие в форуме «Один пояс, один путь», который состоялся в Китае. Центральным пунктом программы мероприятия стали двусторонние переговоры главы государства с председателем КНР Си Цзиньпином.
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«Около часа, без заметок, никакой лжи, вдумчивые ответы на целый ряд вопросов, включая как отношения с Китаем, так и ситуацию вокруг Украины», - прокомментировал ситуацию Макговерн.
Напомним, президент России Владимир Путин принял участие в форуме «Один пояс, один путь», который состоялся в Китае. Центральным пунктом программы мероприятия стали двусторонние переговоры главы государства с председателем КНР Си Цзиньпином.
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Евгения Парфентьева