В США признали авторитет Путина

Фото: kremlin.ru
Рост популярности российской позиции в мире напрямую связан с влиянием президента РФ Владимира Путина, об этом заявила бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон в интервью для PBS News.
По словам Клинтон, команда российского президента работает над расширением мирового влияния и, в том числе, пытается подорвать демократические устои западного общества.
Она также считает, что раскол в Конгрессе США необходимо просто пережить, в то время как большая часть американского правительства все же выступает за поддержку Украины.
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«Думаю, что Путин во многом именно так видит свою роль. Когда я вижу, что люди пересказывают российские тезисы, впервые прозвучавшие на телеканале Russia Today или впервые появившиеся в речи российского чиновника, — это 1:0 пользу Путина», - прокомментировала ситуацию Клинтон.
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Евгения Парфентьева