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В США признали, что дальнейшая помощь Украине находится под угрозой

Белый дом признал, что дальнейшая помощь США Украине находится под угрозой
15 ноября 2023, 22:43
Фото: istock / MarianVejcik

Фото: istock / MarianVejcik

Способность США оказывать поддержку Украину находится под угрозой из-за отсутствия консенсуса в Палате представителей по поводу согласования дальнейшей помощи. Такое заявление сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает ТАСС.
По словам Кирби, финансы, на которые у Штатов есть полномочия, доступные Вашингтону, заканчиваются. Эта ситуация сопровождается негативным воздействием на способность Украины продолжать защищаться.

«Наша способность продолжать поддерживать Украину под растущей угрозой», — сказал государственный деятель журналистам.

Ранее бывший разведчик США Тони Шаффер заявил, что Вооружённые силы РФ переходят в наступление по всей линии фронта после провала украинского контрнаступления. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#финансы
#заявление
#дома
#украина
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В Чехии одобрили заморозку российской госсобственности
Глава МИД Чехии: В кабмине одобрили заморозку российской госсобственности
15 ноября 2023, 21:48

Фото: istock / Konoplytska

Правительство Чехии одобрило заморозку государственной собственности России. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на главу МИД республики Яна Лилавского.

Как заявляет Липавский, Чехия внесла в национальный санкционный перечень российское федеральное предприятие по управлению собственностью за рубежом «Госзагрансобственность».

«Вся коммерческая деятельность компании, включая сдачу в аренду, теперь незаконна. Внесение в санкционный список приведет к замораживанию всех активов, принадлежащих компании в Чехии или контролируемых ею иным образом», — пишет чешское изадние Czech News Agency (CTK).
Ранее сообщалось, что страны Запада сомневаются в своих планах по дальнейшей поставке своего вооружения Киеву. По данным Forbes, сейчас западные союзники Украины собираются передать Киеву старые советские танки второго поколения Т-72М, которые переделали в Чехии. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#санкции
#предприятие
#чехия
#меры
#евросоюз
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В США заявили, что хотят добиться ухода российских миротворцев из Нагорного Карабаха
Госдеп: США хотят добиться ухода российских миротворцев из Карабаха
15 ноября 2023, 21:33

Фото: istock / rarrarorro

Соединенным Штатам нужно добиться ухода российских миротворцев из Карабаха после завершения их пятилетнего контракта. Об этом заявил ассистент госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен в ходе слушаний в комитете палаты представителей.

Нагорный Карабах, объявивший о выходе из Азербайджанской ССР 35 лет назад и после вооруженного конфликта с Азербайджаном 1992-1994 годов много лет существовавший как непризнанная республика, объявил о прекращении существования с 1 января 2024 года.

В сентябре 2020 года, с помощью Москвы, было достигнуто соглашение о прекращении огня после возобновления боевых действий в Нагорном Карабахе. Из-за конфликта Армения утратила контроль над территориями вокруг региона, и в Карабахе были размещены миротворцы из РФ.

19 сентября, вооруженные силы Азербайджана начали «антитеррористическую операцию» в Карабахе. Целями азербайджанской армии в Карабахе стали ВС Армении. Условием мира азербайджанская сторона назвала полный вывод из Карабаха армянских войск, а также роспуск непризнанных властей в Степанакерте. Ереван со своей стороны утверждал, что армянских подразделений в Карабахе нет, и называл происходящее агрессивными действиями Баку.

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#армения
#рф
#азербайджан
#нагорный карабах
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На Украине завели дело на депутата, призвавшего к утилизации русскоязычных
СБУ возбудила уголовное дело против экс-депутата Верховной рады Фарион
15 ноября 2023, 20:04

Фото: istock / Liukov

Служба безопасности Украины завела уголовное дело в отношении экс-депутата Верховной рады Ирины Фарион, которая защищала украинский язык. Об этом сообщила пресс-служба СБУ в телеграм-канале.

«Служба безопасности Украины начала уголовное производство и уже назначила ряд экспертиз по высказываниям и публикациям бывшего народного депутата Ирины Фарион», — сказано в публикации.
По информации следствия, причиной открытия уголовного производства стали возмущения  среди украинских военных и в обществе.

Напомним, Фарион заявляла, что военных ВСУ, говорящих на русском языке, нужно считать врагами. До этого она говорила, что нужно «утилизировать» русскоговорящее население Украины. По словам бывшего депутата, для таких людей нужно организовать штраф-батальон и отправить их рыть окопы для «святых украинских солдат».

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#солдат
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#служба
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ЕК предложила в рамках нового пакета ввести санкции против 120 физлиц и юрлиц
15 ноября 2023, 19:42

Фото: istockphoto/artJazz

Еврокомиссия и верховный представитель Евросоюза по внешней политике Жозеп Боррель предложили в рамках 12-го пакета ввести санкции в отношении 120 физических и юридических лиц, Причиной называется их роль в «подрыве суверенитета и территориальной целостности Украины».
Об этом говорится в сообщении  внешнеполитической службы ЕС, опубликованном на сайте организации. В документе уточняется, что персональные санкции затронут представителей российского военного и оборонного сектора, сферы IT-технологий, других важных экономических операций, а также лиц, «распространяющих пропаганду и дезинформацию».

В офисе главы европейской дипломатии Борреля подчеркнули, что Еврокомиссия предложила новые экспортные и импортные ограничения в отношении России. Также будут приняты меры по ужесточению контроля за ценами на российскую нефть и по препятствованию обходу антироссийских санкций.

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#санкции
#нефть
#it
#ограничения
#меры
#ес
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Армия Израиля показательно уничтожило здание парламента ХАМАС в Газе - видео
15 ноября 2023, 19:24

Фото: istockphoto/Stadtratte

Военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) показательно ликвидировали здание, где некогда проходили заседания парламента ХАМАС. Его разрушили до основания при помощи взрывчатки.
Несколько дней назад здание было захвачено израильскими военными. Они развернули там влаги со Звездой Давида и устроили показательный фотоотчёт в зале заседаний, передает  телеграм-канал Readovka. После командование ЦАХАЛ решило, что здание больше не пригодится палестинцам, и строение, где некогда собирались органы власти, было стерто с лица земли.

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху выбрал в секторе Газа стратегию оккупации, которая не предусматривает наличия в анклаве органов местного самоуправления. Если среди местных жителей вообще уцелеют те, кто будет способен руководить палестинской территорией.







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#израиль
#хамас
#парламент
#премьер-министр
#сектор газа
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В МИД РФ обозначили опасность положения Пашиняна
Зазарова: Премьер Армении Пашинян пытается усидеть на двух стульях
15 ноября 2023, 19:01

Фото: istockphoto/alexis84

Ереван пытается сохранить экономические выгоды от нахождения Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), но одновременно предпринимает явно недружественные шаги в сфере безопасности. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала такое поведение попыткой усидеть на двух стульях.
На брифинге с журналистами дипломат рассказала, что Армения обращается к России с пожеланиями сохранить членство в ЕАЭС, а сами предпринимают шаги, которые наносят ущерб двусторонним отношениям и наносят ущерб интересам Москвы. Российская сторона может расценивать такие действия только как попытку усидеть на двух стульях, что никогда еще никому не приносило пользы, отметила она.

Мария Захарова также добавила, что Москва рассматривает последние шаги и заявления армянского руководства и его внезапные попытки наладить «дружбу» с киевским режимом как действия одного порядка, которые в конце концов приведут к полному порабощению Армении коллективным Западом.

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#армения
#ущерб
#дипломат
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Путин отметил рост доверия россиян к выборам
15 ноября 2023, 18:41

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что использование избирательными комиссиями современных стандартов спровоцировало рост доверия к выборам среди россиян.
«Использование избирательными комиссиями современных стандартов позволило добиться существенного роста доверия и к выборам, и к самой избирательной системе», - сказал Путин.

По его словам, такие данные фиксируются всеми социологическими исследованиями.

Также глава российского государства заявил, что отличительной чертой российской избирательной системы является максимальная информационная открытость. Он также обратил внимание на то, что проведение честных выборов является залогом сохранения внутриполитической стабильности. Он также добавил, что любые попытки вмешательства в избирательные процессы страны будут немедленно пресекаться.

Напомним, в Ново-Огарёве проходит встреча президента с членами Центральной избирательной комиссии, а также руководителями региональных избиркомов России. Праздничное мероприятие посвящено 30-летию российской избирательной системы.

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#путин
#выборы
#цик
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Путин раскрыл отличительную особенность избирательной системы РФ
Путин: избирательная система РФ отличается информационной открытостью
15 ноября 2023, 17:58

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что отличительной чертой российской избирательной системы является максимальная информационная открытость.
«За 30 лет в сфере выборов сформирована добротная законодательная нормативная база. Однако наша избирательная система продолжает совершенствоваться и ее отличительной чертой все больше становится максимальная информационная открытость», - пояснил глава государства.

Он также обратил внимание на то, что проведение честных выборов является залогом сохранения внутриполитической стабильности. Он также добавил, что любые попытки вмешательства в избирательные процессы страны будут немедленно пресекаться.

Напомним, в Ново-Огарёве проходит встреча президента с членами Центральной избирательной комиссии, а также руководителями региональных избиркомов России. Праздничное мероприятие посвящено 30-летию российской избирательной системы.

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#компании
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#путин
#выборы
#цик
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Казахстанский политик Своик: «Среднюю Азию начнут поджигать»
15 ноября 2023, 17:56

Фото: istockphoto.com/freedarst

Политик и экономист из Казахстана Пётр Своик заявил, что казахам не грозит украинский сценарий в плане революции, однако страну могут ожидать другие опасности на международной арене.
По его словам, следующим фронтом раздела могут быть Китай и США, что не сможет не отразится на Казахстане.

«Это касается и Казахстана, так как одним из фронтов борьбы будет попытка отрезать Китай от морских путей, сухопутных путей, в том числе и в плане снабжения ресурсами, и тут мимо нас никак не проедешь. Поэтому желающих поджечь у нас этот шов найдётся много, и даже кое-какой горючий материал у нас имеется. Но думаю, что его не хватит, и наше многовекторное поведение здесь нас выручит. Тем не менее Среднюю Азию начнут поджигать», — пояснил в беседе с Pravda.Ru Своик.

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#казахстан
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