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Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что для НАТО победой будет считаться лишь добровольный уход России с новых территорий, включая Крым, однако, это не реально. Таким мнением он поделился в интервью YouTube-каналу Gegenpol.
Экс-разведчик США также отметил, что наступление ВСУ обречено на провал.
По его словам, результатом того, что страны НАТО приняли желаемое за действительное, стало огромное количество потерь среди украинских военнослужащих. Ошибка, которая была совершена НАТО и киевскими властями стала трагической для военнослужащих Украины.
Риттер также назвал печальным то, что НАТО допустила такую ошибку.
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По его словам, результатом того, что страны НАТО приняли желаемое за действительное, стало огромное количество потерь среди украинских военнослужащих. Ошибка, которая была совершена НАТО и киевскими властями стала трагической для военнослужащих Украины.
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Анастасия Крестьянова