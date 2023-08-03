В США признали, что Путину удалось разбить Украину одним решением

Фото: iStock/Andrey Iudin
Выход России из зерновой сделки заметно уменьшил возможность Украины продавать свой урожай в крупных масштабах, сообщает агентство Bloomberg.
«При нынешних ценах на сельхозпродукцию, учитывая проблемы с логистикой и количество урожая, заработать на нем будет невозможно», - прокомментировал ситуацию собеседник издания.
Главная проблема для Украины – хранение и транспортировка. После выхода России из сделки, Киев вынужден перевозить зерно по альтернативному пути вдоль Дуная, который стал крайне дорогим и неудобным.
По словам аналитиков, Россия так и останется ценообразователем на зерновом рынке.
Читайте также:
ТАСС: Страны Персидского залива выступают за возобновление зерновой сделки
Генсек Гутерреш: ООН продолжит контакты по зерновой сделке с Россией, Турцией и Украиной
Путин: Россия готова заместить украинское зерно как бесплатно, так и за деньги
Евгения Парфентьева