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Экс-разведчик американских вооруженных сил Тони Шаффер заявил, что Запад совершил колоссальную ошибку, когда не прислушался к требованиям президента России Владимира Путина до начала СВО. Об этом он сообщил в интервью YouTube-каналу George Galloway.
Шаффер добавил, что игнорирование требований российского президента могут привести к прямому столкновению с НАТО, если США и Британия не изменят подход.
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