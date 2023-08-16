В США признали отсутствие военных возможностей в Чёрном море

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Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх в ходе брифинга 15 августа заявила, что США не стремятся к войне с Россией и не располагают военными возможностями в Черном море.
Она также ответила на вопрос, возможны ли «военные решения» с целью экспорта украинского зерна.
Кроме того, представитель Пентагона проинформировала об отсутствии в настоящее время каких-либо решений, которые можно было бы предать гласности.
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«У США нет каких-либо средств в Чёрном море. Мы ясно заявили, что не стремимся к войне с РФ. Есть боевые действия, в которых мы оказываем поддержку Украине. Но на данный момент мне нечего объявить касательно Черного моря или какого-либо обеспечения движения судов», — цитируют «Известия» слова Сингх.
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Диана Аванесян