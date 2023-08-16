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В США признали отсутствие военных возможностей в Чёрном море

В Пентагоне заявили, что у США нет военных возможностей в Чёрном море
16 августа 2023, 02:09

Фото: iStock/Im Yeongsik

Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх в ходе брифинга 15 августа заявила, что США не стремятся к войне с Россией и не располагают военными возможностями в Черном море.
Она также ответила на вопрос, возможны ли «военные решения» с целью экспорта украинского зерна.

«У США нет каких-либо средств в Чёрном море. Мы ясно заявили, что не стремимся к войне с РФ. Есть боевые действия, в которых мы оказываем поддержку Украине. Но на данный момент мне нечего объявить касательно Черного моря или какого-либо обеспечения движения судов», — цитируют «Известия» слова Сингх.


Кроме того, представитель Пентагона проинформировала об отсутствии в настоящее время каких-либо решений, которые можно было бы предать гласности.

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Группа The Killers извинилась за слова о братстве с русскими
Американская группа The Killers извинилась за призывы видеть братьев в русских
16 августа 2023, 03:16

Фото: iStock/dannikonov

Американская рок-группа The Killers принесла извинения за свои действия, которые вызвали возмущение грузинских фанатов. Во время концерта, музыканты пригласили российского барабанщика из аудитории на сцену и заявили о братстве с россиянами.
Группа прокомментировала этот инцидент в своем аккаунте в Twitter.

«Мы долгое время приглашали зрителей на сцену для игры на барабанах, и, похоже, аудитория изначально не была против того, чтобы этот человек присоединился к нам на сцене», - написали рокеры.
Они также отметили, что слова их вокалиста Брэндона Флауэрса о том, что «все мы братья и сестры», могут быть неправильно истолкованы. В связи с этим, музыканты извинились за свои высказывания.

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Это провал. Пресс-секретарь Байдена случайно раскрыла его секрет
Пресс-секретарь Байдена Жан-Пьер случайно написала пост от имени президента США
16 августа 2023, 01:49

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента США Карин Жан-Пьер случайно разместила сообщение в социальной сети Twitter от имени главы государства. Скриншоты удаленного поста быстро распространились в сети, и ошибка была замечена пользователи, сообщает журнал Washington Examiner.
«Инвестировать в Америку — это инвестировать во ВСЮ Америку. Когда я выдвигал свою кандидатуру на пост президента, я обещал, что не пренебрегу ни одной частью страны», - говорилось в сообщении.
Издание отмечает, что пост был удален менее чем через 30 минут после публикации. Пользователи, которые успели сделать скриншоты этого сообщения, поделились ими в сети и предположили, что оно изначально предназначалось для аккаунта президента Байдена.

Согласно отчетам, в тот же момент было опубликовано заявление на странице президента Байдена, в котором утверждалось, что США планируют инвестировать «три миллиарда долларов» в ветроэнергетику.

Отмечается также, что 81-летний Байден является самым старшим президентом в истории США.

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В Латвии заявили о срочной мобилизации пограничников
Латвия объявила мобилизацию пограничных сил для укрепления границы с Белоруссией
15 августа 2023, 23:40

Фото: iStock/Ingus Kruklitis

Латвийская госпогранслужба объявила о срочной мобилизации сил для охраны границы с Белоруссией, сообщается на сайте ведомства Латвии.
При этом пограничников могут отзывать из отпусков.

«Государственная пограничная служба также запросила дополнительную поддержку у Национальных вооруженных сил и Государственной полиции», — говорится в публикации.

Министр обороны Латвии Инара Мурниеце добавила, что вооруженные силы получили распоряжение направить на помощь госпогранслужбе дополнительные силы к границе Латвии и Белоруссии.

По данным госпогранслужбы, мобилизация связана с возрастающей «гибридной угрозой», а также с увеличением числа попыток пересечь государственную границу.

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#граница
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WSJ: США ведут переговоры с Турцией и Украиной о возможных путях экспорта зерна
15 августа 2023, 21:44

Фото: iStock/Orientaly

США ведут переговоры с Турцией, Украиной и другими восточноевропейскими государствами о создании альтернативных путей экспорта зерна после прекращения действия зерновой сделки. Об этом сообщает газета Wall Street Journal.
Сообщается, что  план, который поддерживают США, предусматривает к октябрю экспорт четырех миллионов тонн зерна в месяц через реку Дунай. Большая часть зерна будет отправляться по Дунаю и через Черное море в румынские порты.

По данным газеты, этот маршрут — более медленный и финансово затратный. 

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара продолжит прилагать усилия для возобновления зерновой сделки. Эрдоган отметил, что решение о возобновлении зернового соглашения будет зависеть от сторон соглашения. В частности, от западных стран, которые не исполнили свои обязательства, из-за чего сделка была прекращена.

Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия готова вернуться к зерновой сделке только после того, как будут выполнены ее условия, касающиеся РФ, что до сих пор сделано не было. 

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#эрдоган
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На Украине заявили, что конфликт с Россией продлится еще несколько лет
Верещук заявила, что конфликт на Украине закончится не скоро
15 августа 2023, 21:12

Фото: iStock/JARAMA

Конфликт России и Украины может продлится еще несколько лет, пишет «Страна.ua» со ссылкой на слова вице-премьера страны Ирину Верещук.
«Сколько еще будет продолжаться война? Следует быть честными. Путь будет долгим и трудным. «Две-три недели», «до конца года», «следующей весной» — все это неправда», - прокомментировала ситуацию Верещук.

По ее мнению, гражданам Украины стоит настроиться на «длительную и тяжелую борьбу».

Ранее начальник штаба НАТО Стиан Йенсен заявил, что Украину могут принять в Североатлантический альянс, если она согласится пойти на территориальные уступки России. Он также отметил подвижки, которые наметились в процессе по принятию Киева в альянс.

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#украина
#сво
#конфликт
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Госдеп не назвал сроки одобрения конгрессом запроса Байдена о помощи Украине
15 августа 2023, 20:36

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Заместитель официального представителя госдепартамента США Ведант Патель не смог ответить на вопрос об одобрении конгрессом дополнительного пакета помощи Украине, который ранее запросил президент США Джо Байден.
По словам Пателя, администрация США остается на регулярной связи с законодателями относительно данного вопроса. 

Напомним, президент США Джо Байден запросил у конгресса США дополнительные средства на военную помощь Украине. Республиканские члены конгресса США призвали Байдена пересмотреть предложение о предоставлении Украине финансовой помощи на сумму 24 миллиарда долларов. В опубликованном письме 12 членов конгресса выразили свое несогласие с просьбой администрации Байдена о выделении средств на военную и гуманитарную поддержку Киеву. 

Отмечается, что Байдена также раскритиковали за помощь Киеву на фоне бедствия на Гавайях. Кандидат в президенты страны Вивек Рамасвами заявил, что гавайцы страдают от пожаров, а американское правительство вместо поддержки собственных граждан тратит деньги на Украину. Его мнение поддержал владелец соцсети Х (бывшая Twitter) Илон Маск.

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Подоляк: Украина не станет разменивать территории ради НАТО
15 августа 2023, 20:10

Фото: istockphoto.com/Michele Ursi

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк завил, что Украина не пойдет на размен территорий ради членства в НАТО.
«Разменять территорию на зонтик НАТО? Странно. То есть сознательно пойти на проигрыш демократии. <…> уничтожение международного права и обязательный перенос войны на другие поколения», — приводит РИА Новости слова советника из его соцсети Х (экс-Twitter).

До этого начальник штаба НАТО Стиан Йенсен заявил, что Украину могут принять в Североатлантический альянс, если она согласится пойти на территориальные уступки России. Он также отметил подвижки, которые наметились в процессе по принятию Киева в альянс.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, в свою очередь, комментируя идею о том, что Украина может вступить в НАТО, если откажется от спорных территорий, заявил, что такая идея любопытная. По его словам, украинским властям придется отказаться от Киева, чтобы вступить в НАТО. Он также отметил, что столицу придется перенести во Львов, если «пшеки согласятся оставить Лемберг любителям сала с коксом».

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#украина
#нато
#рф
#политика
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Для бухгалтеров ТИК Подмосковья перед выборами провели обучающий семинар
15 августа 2023, 20:04

Фото: Telegram-канал Мособлизбиркома

Мособлизбирком в рамках подготовки к Единому дню голосования провёл обучающий семинар с бухгалтерами территориальных избирательных комиссий Подмосковья.
Семинар вела главный бухгалтер Мособлизбиркома Александра Буркова. Она подробно разъяснила вопросы распределения средств регионального бюджета по подготовке и проведению выборов губернатора Московской области. Помимо этого, были уточнены сроки и размеры выплат членам УИК, рассмотрены условия заключения договоров гражданско-правового характера в территориальных избирательных комиссиях. 
 
В Московской области в Единый день голосования пройдут выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17 и выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах. Для удобства жителей голосование в этом году будет проходить три дня – 8, 9 и 10 сентября. 
 
Набор и обучение наблюдателей к Единому дню голосования проводит Общественная палата Московской области. 

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#едг
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#подмосковье
#московская область
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Медведев: для вступления в НАТО Украине нужно будет отказаться от Киева
15 августа 2023, 19:07

Фото: сайт Кремля

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя идею о том, что Украина может вступить в НАТО, если откажется от спорных территорий, заявил, что такая идея любопытная. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
По словам Медведева, украинским властям придется отказаться от Киева, чтобы вступить в НАТО. Он также отметил, что столицу придется перенести во Львов, если «пшеки согласятся оставить Лемберг любителям сала с коксом».

Ранее начальник штаба НАТО Стиан Йенсен заявил, что Украину могут принять в Североатлантический альянс, если она согласится пойти на территориальные уступки России. Он также отметил подвижки, которые наметились в процессе по принятию Киева в альянс.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что НАТО продолжает наращивать свой потенциал, использует военные и невоенные средства давления. По словам главы государства, ряд стран осуществляет попытки, направленные на то, чтобы столкнуть народы между собой и провоцируют конфликты.

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Подмосковье ищет медработников