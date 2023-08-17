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Член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин после выхода доклада швейцарского банка UBS о росте благосостояния Российской Федерации заявили о провале антироссийских санкций. Она также призвала сократить финансирование Украины на фоне снижения богатств Соединенных Штатов, пишет РИА Новости.
«Санкции США провалились. Больше никаких денег Украине», — цитирует агентство слова Грин.
Она отметила, что Вашингтон уже отправил Киеву $113 млрд и продолжает ежемесячно посылать по $1 млрд.
«Россия все богатеет, а Америка беднеет на триллионы», — заключил конгрессвумен.
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Диана Аванесян