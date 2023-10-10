В США призвали Иран отказаться от в войны Израиля и ХАМАС

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Председатель объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США, генерал Чарльз Браун, обратился к Ирану с призывом не вступать в вооруженный конфликт между Израилем и ХАМАС. Эту информацию сообщает агентство Reuters.
Генерал Браун выразил намерение Вашингтона передать Тегерану крайне важное сообщение. Он подчеркнул, что приоритет заключается в предотвращении расширения текущего конфликта, и подчеркнул, что цель состоит в том, чтобы Иран воспринял данное сообщение как ясное и решительное.
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Артем Кузьмин