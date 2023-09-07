В США призвали оказывать давление на россиян

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Ситуация на Украине плохая, и тенденции к улучшению нет, заявил зампостпреда США при ООН Роберт Вуд.
«Ситуация в Украине плохая. Она не улучшается. Так что нам надо продолжать оказывать давление на россиян, чтобы они вывели войска с Украины», - прокомментировал ситуацию Вуд.
Ранее американский правозащитник Аджаму Барака заявил, что Соединенные Штаты Америки продолжают конфликт на Украине, чтобы ослабить Россию. Он неоднократно критиковал ЕС и США за внешнеполитический курс. По словам Бараки, они воспользовались Минскими соглашениями по Донбассу как уловкой для подготовления конфликта с РФ.
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