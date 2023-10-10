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В США призвали отдать всю предназначенную для Украины помощь Израилю

Сенатор Хоули: Израилю нужно отдать все средства, предназначенные для Украины
10 октября 2023, 10:27
Фото: iStock/e-crow

Фото: iStock/e-crow

Американский сенатор Джош Хоули заявил, что все финансовые средства, предназначенные для помощи Украине, должны быть переданы Израилю. Об этом он написал в своей социальной сети Х.
«Все средства для Украины должны быть немедленно перенаправлены в Израиль», – считает Хоули.

По его мнению, Израиль столкнулся с экзистенциальной угрозой.


7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#израиль
#армия
#министр
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Американский разведчик отреагировал на слова Путина о ядерных испытаниях
Экс-разведчик Риттер призвал США быть осторожными из-за слов Путина о ДВЗЯИ
10 октября 2023, 10:36

Фото: сайт Кремля

Экс-разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что США необходимо вести себя менее дерзко и пересмотреть свою ядерную политику после слов президента России Владимира Путина о возможном отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний. Об этом Риттер написал в статье для Sputnik.
Риттер отметил, что Вашингтону нужен лидер, который будет способен выступить против тех, кто продолжает отстаивать ядерную позицию. Бывший разведчик подчеркнул, что, в случае возобновления гонки вооружений, американцы бы ее проиграли, так как РФ ушла далеко вперед в этой сфере.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что РФ может отозвать ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, раз США не ратифицировали этот документ. Путин отметил, что соответствующий вопрос закреплен за Государственной Думой.

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#рф
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В поведении Зеленского заметили необычную деталь из-за войны в Израиле
Экс-сотрудник ЦРУ: Зеленский боится потерять поддержку из-за войны в Израиле
10 октября 2023, 10:22

Фото: РИА Новости/Стрингер

Бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский боится потерять военную поддержку Запада из-за войны в Израиле. Об этом Джонсон сообщил в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
«Он снял свой костюм Че Гевары-Фиделя Кастро, поэтому он больше не появляется в зеленом хаки, а старается выглядеть как Джонни Кэш», — отметил бывший сотрудник ЦРУ.

Джонсон пояснил, что Зеленский сменил цвет одежды, так как боится и не понимает, что ожидает его и его страну. Он добавил, что теперь Запад будет отдавать приоритет военной помощи Израилю вместо Украины. Джонсон заметил, что зарубежные средства массовой информации уже забыли про Киев.

Напомним, утром 7 октября Палестина начала производить массированные ракетные удары по территории Израиля, а затем объявила еврейскому государству войну. По сообщениям израильской армии, за неполные сутки было выпущено свыше трёх тысяч боевых ракет. В Иерусалиме и Тель-Авиве прогремели взрывы.

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#посольство
#рф
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Премьер Ирака ас-Судани прибыл в Москву на переговоры с Путиным
10 октября 2023, 09:56

Фото: iStock/Derek Brumby

Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани прибыл в Москву, где у него запланированы переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости.
Сообщается, что самолет с ас-Судани приземлился в международном аэропорту «Внуково-2». По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, лидеры двух государств проведут переговоры, а также поговорят в формате рабочего завтрака.

Глава российского государства ожидает, что переговоры пройдут продуктивно, а визит премьер-министра Ирака Мухаммеда ас-Судани «является своевременным». Отмечается, что российский президент и глава кабмина Ирака обсудят развитие сотрудничества и актуальные международные темы, в том числе, ситуацию на Ближнем Востоке. 

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В Польше рассказали о последствиях поддержки Украины
Myśl Polska: Польша расплатится за поддержку Украины уровнем жизни своих граждан
10 октября 2023, 09:55

Фото: istock / Ruma Aktar

Польша стала играть роль беззаботного посетителя ресторана, которые обещал заплатить за обед гостей за соседним столиком, несмотря на цены. Такую аналогию с отношениями Варшавы и Киева провел журнал Myśl Polska.
Автор публикации пишет, что на фоне поддержки, оказываемой Украине, уровень жизни самих поляков упадет. Как отмечается в статье, Польше потребуются десятки лет, в течение которых уровень жизни поляков будет снижаться, чтобы оплатить этот «счет».

«К тому же оказалось, что блюда были по пути из кухни украдены, а гость, которому мы их заказывали, оказался неблагодарным и наглым», — пишут в материале.
Кроме того, журналисты обратили внимание на то, что будущий доход, который правительство Польши надеялось получить в качестве компенсации за помощь Украине, на самом деле иллюзорна, так как все средства окажутся у американских компаний.

Ранее «Радио 1» сообщало, что война в Израиле грозит прямыми последствиями для Украины, которая может лишиться поддержки из-за боевых действий. Подробно ознакомиться с этим можно в нашем материале.

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При этом одним из характерных моментов современного мира, как указывает автор, является конец Pax Americana – эпохи, когда Вашингтон и его союзники имели "решающий перевесИзраиль утром 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы военного крыла палестинского движения ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
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#счёт
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В Мьянме в результате военного удара по лагерю погибли 29 человек
10 октября 2023, 08:48

Фото: istockphoto/shaadjutt

На севере Мьянмы из-за удара по лагерю погибли 29 человек.
РИА Новости пишет, что 29 человек погибли, 56 человек пострадали из-за военного удара по лагерю для перемещённых лиц на границе Мьянмы с КНР. Об этом рассказал представитель сепаратистской Качинской армии независимости штата Качин.
 
Среди погибших дети и старики.
 
Сейчас проводится расследование способа нанесения удара по лагерю. Есть предположение, что атаку осуществили с помощью беспилотного летательного аппарата.

Ранее сообщалось, что по Израилю из сектора Газа было выпущено около 4,5 тысячи ракет с начала операции, проводимой палестинским движением ХАМАС. Утром 7 октября Израиль был подвергнут масштабной ракетной атаке из сектора Газа, которая стала беспрецедентной по своей интенсивности. Помимо этого, боевики ХАМАС после серии массированных ракетных обстрелов проникли в пограничные районы на юге Израиля.

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Политолог Навон рассказал о страшной дилемме из-за заложников ХАМАС

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#ракета
#военные
#новости
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Политолог Навон рассказал о страшной дилемме из-за заложников ХАМАС
10 октября 2023, 08:22

Фото: istockphoto/Miljan Živković

Израильскому правительству предстоит выбрать, проводить ли переговоры об освобождении заложников в первую очередь или незамедлительно приступить к наземной операции в секторе Газа.
О дилемме, которая возникла перед израильскими властями, рассказал профессор международных отношений Тель-Авивского университета Эммануэль Навон «Ленте.ру».
 
По словам политолога, в плену у палестинского радикального движения ХАМАС  около 100 заложников, среди них дети. Навон считает, если Израиль будет продолжать военные действия против ХАМАС и ликвидировать её руководства, то переговоры о судьбе заложников будут почти невозможны.
 
«С другой стороны, если вступить в переговоры с ХАМАС сейчас, то Израиль не будет говорить с позиции силы», — рассуждает Эммануэль Навон.
Ранее Управление ООН по координации гуманитарных вопросов сообщало что 187 тысяч палестинцев в секторе Газа покинули свой дом из-за войны Израиля и ХАМАС.В секторе Газа разрушены 790 жилых строений, повреждено 5330 зданий на территории, где проживали 2,3 млн человек, повреждённые водопровод и канализационные системы в секторе Газа сказались на благополучии 400 тысяч человек.

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#израиль
#хамас
#политика
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Захарова обвинила власти Германии в открытой реабилитации нацизма
Захарова: Германия открыто реабилитирует нацизм через манипуляции и замалчивание
10 октября 2023, 08:21

Фото: РИА Новости / Валерий Шарифулин

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала реабилитацией нацизма заявление правительства ФРГ о том, что Берлин не готов признать последователями нацистов Степана Бандеру, дивизию СС «Галичина»* и «Организацию украинских националистов»**. Такое заявление она сделала в своем телеграм-канале.

Информация о не готовности охарактеризовать данными словами следует из опубликованного в издании Junge Welt ответа кабинета министров государства на запрос депутата от Левой партии Севим Дагделен. Захарова обвинила власти Германии в манипуляции историческими фактами, подмене понятий, замалчивании и отрицании положений Нюрнбергского процесса. Она также засомневалась в возможности восполнить недостающие знания в правящей германской элите.

«Вы все еще удивляетесь тому, что происходит сейчас в мире? Не надо. Историческая амнезия и игра в «двойные стандарты» ведут к повторению мировых катастроф», — заключила дипломат.

Ранее Захарова назвала признание главы Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова в атаках на ЗАЭС должно стать отрезвляющим душем для ООН и НАТО. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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* Запрещенная в России экстремистская организация.
** Запрещенная в России террористическая организация.
При этом одним из характерных моментов современного мира, как указывает автор, является конец Pax Americana – эпохи, когда Вашингтон и его союзники имели "решающий перевесИзраиль утром 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы военного крыла палестинского движения ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
#мид
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#фрг
#заявление
#информация
#дипломат
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В ООН посчитали число беженцев, которые покинули дом в секторе Газа
10 октября 2023, 08:09

Фото: istockphoto/shironosov

Управление ООН по координации гуманитарных вопросов сообщает, что 187 тысяч палестинцев в секторе Газа покинули свой дом из-за войны Израиля и ХАМАС.
Associated Press пишет, что ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам укрыло 137 тысяч перемещенных лиц в Газе в школах.
 
В секторе Газа разрушены 790 жилых строений, повреждено 5330 зданий на территории, где проживали 2,3 млн человек, повреждённые водопровод и канализационные системы в секторе Газа сказались на благополучии 400 тысяч человек.
 
8 октября приводились данные о 73 тысячах перемещённых лиц.
 
7 октября силами движения ХАМАС было выпущено  несколько тысяч ракет по Израилю и объявлено о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир ввел чрезвычайное положение в стране. Премьер-министр Израиля Нетаньяху заявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС называется «Железные мечи».

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#израиль
#хамас
#беженцы
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В США захотели связать предоставление помощи Израилю и Украине
NBC: США рассматривают возможность связать поставку помощи Израилю и Украине
10 октября 2023, 07:55

Фото: istock / Oleksii Liskonih

Белый дом рассматривает возможность связать финансовую поддержку Израиля и Украины. Об этом сообщает телеканал NBC News, ссылаясь на чиновника американской администрации.
По информации канала, администрация президента США Джо Байдена и ключевые законодатели в Конгрессе активно обсуждают возможность привязки. Собеседник агентства обратил внимание на то, что некоторые чиновники выступают против дополнительного финансирования Украины. Источник также предлагает, что оказание помощи Израилю одобрит большее количество членов Конгресса.

«Белый дом... оценивает политическую жизнеспособность связывания помощи Украине и Израилю», — пишет издание.
7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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При этом одним из характерных моментов современного мира, как указывает автор, является конец Pax Americana – эпохи, когда Вашингтон и его союзники имели "решающий перевесИзраиль утром 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы военного крыла палестинского движения ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
#сша
#операция
#дом
#армия
#администрация
#чиновники
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