В США призвали отдать всю предназначенную для Украины помощь Израилю

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Американский сенатор Джош Хоули заявил, что все финансовые средства, предназначенные для помощи Украине, должны быть переданы Израилю. Об этом он написал в своей социальной сети Х.
«Все средства для Украины должны быть немедленно перенаправлены в Израиль», – считает Хоули.
По его мнению, Израиль столкнулся с экзистенциальной угрозой.
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Элина Позднякова