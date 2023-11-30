В США призвали Турцию перестать поддерживать РФ и ХАМАС

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В администрации президента США Джо Байдена призвали Турцию воздержаться от поддержки ХАМАС и России. Об этом пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники.
Согласно статье, замминистра финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведкой Брайан Нельсон в ходе своего визита в Анкару заявил турецким властям, что они якобы провоцируют насилие на Ближнем Востоке и в Европе, из-за того, что Турция поддерживает ХАМАС и помогает России обходить санкции.
По словам американских чиновников, санкции могут распространиться на турецкие компании и частные лица, если те продолжат сотрудничать с Россией и помогать ей обходить ограничения.
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«Будет очень плохо, если будущая атака ХАМАС будет связана со сбором средств или помощи, которая имела место в Турции», - заявил Нельсон.
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Элина Позднякова