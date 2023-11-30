Радио1
Главная / Новости / Политика/ В США призвали Турцию перестать поддерживать РФ и ХАМАС

В США призвали Турцию перестать поддерживать РФ и ХАМАС

WSJ: Администрация Байдена призвала Турцию воздержаться от поддержки ХАМАС и РФ
30 ноября 2023, 17:59
Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

В администрации президента США Джо Байдена призвали Турцию воздержаться от поддержки ХАМАС и России. Об этом пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники.
Согласно статье, замминистра финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведкой Брайан Нельсон в ходе своего визита в Анкару заявил турецким властям, что они якобы провоцируют насилие на Ближнем Востоке и в Европе, из-за того, что Турция поддерживает ХАМАС и помогает России обходить санкции.
«Будет очень плохо, если будущая атака ХАМАС будет связана со сбором средств или помощи, которая имела место в Турции», - заявил Нельсон.


По словам американских чиновников, санкции могут распространиться на турецкие компании и частные лица, если те продолжат сотрудничать с Россией и помогать ей обходить ограничения.

Читайте также:

В Швеции раскрыли, когда Турция ратифицирует заявку на членство в НАТО

Турция потребовала привлечь к ответственности премьера Израиля Нетаньяху

Турция высказалась о возможном разрыве дипотношений с Израилем
#санкции
#компании
#премьера
#ограничения
#турция
#атака
Читайте нас в
Украина в ноябре получила минимум финансовой помощи за последние полгода
30 ноября 2023, 18:27

Фото: iStock/Andrii Atanov

Украина в ноябре получила минимальный объем внешней финансовой помощи от своих союзников за последние шесть месяцев. Об этом сообщили в Минфине страны.
«В ноябре западные партнеры предоставили 2 млрд. долл. льготного финансирования. 1,6 млрд дал ЕС, 400 млн были выделены под гарантии Великобритании через механизм Всемирного банка, еще 5 млн дал Всемирный банк», - говорится в сообщении ведомства.

В октябре внешняя помощь Украине составила 2,8 млрд, в сентябре - около 3 млрд, а в июле - 5,3.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия 12 декабря представит план использования налога на прибыль от реинвестирования замороженных суверенных активов России для поддержки Украины. Сообщается, что данный план будет обсуждаться лидерами стран Европейского союза на саммите 14-15 декабря. При этом единого мнения по этому предложению между государствами ЕС нет.

Читайте также:

Украина не сможет получать такую же помощь Запада, как раньше, заявил посол

Власти Венгрии отказались поддержать вступление Украины в Евросоюз

«Мир любой ценой»: Стало известно, почему Зеленский не подписывает закон о призыве
#помощь
#банк
#закон
#украина
#план
#мир
#ес
#евросоюз
#зеленский
Читайте нас в
Захарова: в ОБСЕ поняли бессмысленность обсуждения безопасности в Европе без РФ
30 ноября 2023, 18:26

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что логика того, что вопросы безопасности в Европе не имеет смысла обсуждать без России, возобладала в ОБСЕ. Об этом Захарова сообщила в эфире телеканала «Россия 24».
По ее мнению, такой шаг организации можно рассматривать с позиции того, что «сама ОБСЕ получила какой-то призрачный шанс на то, что она продолжит свое существование». 

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что министра иностранных дел России Сергея Лаврова ожидает весьма насыщенная работа и напряженный график в рамках проведения заседания глав МИД ОБСЕ в Скопье. 

Встреча министров иностранных дел государств ОБСЕ должна пройти с 30 ноября по 1 декабря в Скопье (Македония). В ходе заседания главы МИД определят страну, которая станет председателем организации на предстоящий год.

Читайте также:

В Кремле прокомментировали участие Лаврова в СМИД ОБСЕ

Польша отказалась от участия во встрече МИД ОБСЕ в Скопье из-за Лаврова

Bloomberg: ЕК представит 12 декабря план евроналога на прибыль с замороженных активов РФ
#мид
#план
#встреча
#дмитрий песков
#ек
#рф
#заседание
Читайте нас в
Верховная Рада отменила выборы президента Украины
Все фракции парламента Украины подписали документ о переносе выборов президента
30 ноября 2023, 17:49

Фото: istock / bizoo_n

Депутатские фракции Верховной рады Украины подписали декларацию о недопустимости проведения президентских выборов в военное время. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в телеграм-канале.

«Все фракции и группы Верховной рады подписали документ, в котором говорится, что выборов на Украине (ни президентских, ни парламентских) до конца войны быть не должно. Они будут проведены не ранее, чем через полгода после отмены военного положения», — пишет издание. 
Декларация была принята после девятого «Диалога Жана Моне», который состоялся в поселке Турья Пасека Закарпатской области. Европейские структуры на мероприятии были представлены делегацией во главе с экс-председателем Европарламента Пэтом Коксом.

Ранее бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что украинский президент Владимир Зеленский своей политикой лишил граждан страны всех прав. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Читайте также: 

Финляндия расторгла договор о приграничном сотрудничестве с Россией

Прямая линия с президентом: как и о чем спросить Путина, что известно о выборах в 2024

Лавров назвал следующую военную жертву Запада
#декларация
#выборы
#украина
Читайте нас в
Сенатор Джабаров назвал Киссинджера очень разумным политиком
30 ноября 2023, 17:23

Фото: kremlin.ru

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил, что экс-госсекретарь США Генри Киссинджер, скончавшийся в возрасте 100 лет, не был другом для нашей страны, но являлся очень достойным и разумным политиком.
«Он никогда не был нашим другом, но был очень разумным политиком. К началу семидесятых годов он быстро понял, что с СССР противостояние бесполезно. По своим мощи, вооруженным силам, обороноспособности, масштабам Советский Союз победить нельзя в прямом конфронтации, значит, надо договариваться. Он был одним из архитекторов нормализации отношений между СССР и США. Решение американцев признать равным соперником СССР гарантировало мир. Потом распался СССР. Но даже потом Киссинджер высказывал много разумных идей», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Киссинджер.

Сенатор назвал политика противником, достойным уважения.

По его мнению, последние несколько лет Киссинджер не был самостоятельным политиком из-за возраста.

Читайте также:

Агент Кремля или заклятый враг России: кем был экс-госсекретарь США Генри Киссинджер

Американист Блохин раскрыл, какую роль сыграл Киссинджер в отношениях США и России

Путин выразил глубокие соболезнования из-за смерти Киссинджера
 
#сша
#политика
#соболезнования
#россия
#ссср
Читайте нас в
Финляндия расторгла договор о приграничном сотрудничестве с Россией
Договор о приграничном сотрудничестве Финляндии с РФ расторгнут с 24 января
30 ноября 2023, 17:09

Фото: iStock/Ruma Aktar

Правительство Финляндии на заседании в четверг расторгло договор о приграничном сотрудничестве с Россией. Об этом говорится в решениях, опубликованных кабмином.
Напомним, премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о прекращении соглашения с Финляндией о содействии приграничному сотрудничеству. Данное распоряжение вступит в силу 24 января следующего года. При этом финское правительство оказывает поддержку собственному постановлению о прекращении действия договора.

Ранее сообщалось, что пограничная служба Финляндии установила двойные заграждения на границе с Россией. Сообщается, что пограничные пункты закрыты. По словам заместителя командующего Пограничной службой Юго-Восточной Финляндии Юкки Луккари, если на границу прибудут нелегальные мигранты, то их направят «туда, где они смогут попасть в Финляндию легальным путем». 

Читайте также:

Пограничная служба Финляндии установила двойные заграждения на границе с Россией

Польша отказалась от участия во встрече МИД ОБСЕ в Скопье из-за Лаврова

Ведущий Би-би-си пожаловался на большое количество «белых» коллег
#соглашения
#мид
#михаил мишустин
#министр
#мигранты
#рф
#служба
Читайте нас в
Пограничная служба Финляндии установила двойные заграждения на границе с Россией
30 ноября 2023, 16:32

Фото: iStock/kodda

Пограничная служба Финляндии установила двойные заграждения на границе с Россией. Об этом сообщает Yle.
Сообщается, что пограничные пункты закрыты. По словам заместителя командующего Пограничной службой Юго-Восточной Финляндии Юкки Луккари, если на границу прибудут нелегальные мигранты, то их направят «туда, где они смогут попасть в Финляндию легальным путем». Луккари также добавил, что в этом случае пограничники Финляндии будут действовать как службы правопорядка.

Ранее министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна призвал жителей страны не посещать РФ, так как границу могут закрыть. По мнению министра, неизвестно, в какой момент из-за усиливающегося давления на эстонские границы, их придется временно закрыть.

Читайте также:

Глава МИД Эстонии призвал жителей страны не посещать Россию

Американист Блохин раскрыл, какую роль сыграл Киссинджер в отношениях США и России

В Кремле прокомментировали участие Лаврова в СМИД ОБСЕ
#мид
#страны
#министр
#мигранты
#рф
#граница
Читайте нас в
Глава МИД Эстонии призвал жителей страны не посещать Россию
МИД Эстонии призвал жителей не посещать Россию из-за угрозы закрытия границ
30 ноября 2023, 15:43

Фото: iStock/Racide

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна призвал жителей страны не посещать РФ, так как границу могут закрыть. Об этом Цахкна сообщил на пресс-конференции правительства.
По мнению министра, неизвестно, в какой момент из-за усиливающегося давления на эстонские границы, их придется временно закрыть. 

Ранее сообщалось, что Эстония выставила противотанковые заграждения «зубы дракона» на границе с Российской Федерацией. Такие приспособления используют для препятствования перемещению техники. Руководитель Нарвского погранпункта Марек Лийва прокомментировал такой шаг возможностью необходимостью для сдерживания волны нелегальных мигрантов.

Напомним, правительство Финляндии из-за неконтролируемого прибытия мигрантов закроет на 2 недели все автотранспортные пропускные пункты на границе с РФ.

Читайте также:

СМИ сообщают, что Эстония пошла на неожиданный шаг на границе с Россией

В Кремле прокомментировали участие Лаврова в СМИД ОБСЕ

Американист Блохин раскрыл, какую роль сыграл Киссинджер в отношениях США и России
#сша
#сми
#эстония
#граница
#россия
#мигранты
Читайте нас в
Власти Венгрии отказались поддержать вступление Украины в Евросоюз
30 ноября 2023, 15:36

Фото: iStock/rarrarorro

Власти Венгрии отказались поддержать вступление Украины в ЕС и изменение бюджета союза ради помощи Киеву, об этом сообщили в администрации премьер-министра страны Виктора Орбана.
По мнению венгерских властей, как проект о дальнейшей поддержке Киева, так и о вступлении Украины в состав ЕС детально не проработаны, и потому не могут быть одобрены. 

Напомним, ближайший саммит Европейского союза должен состояться 14-15 декабря. На нём будут обсуждать вопросы дальнейшей поддержки Вооружённых сил Украины, а также перспективы вступления Киева в Евросоюз.

При этом, ранее венгерский премьер уже заявлял, что страна намерена полностью приостановить поддержку Украины, если в ЕС не изменится политика в отношении этого вопроса. По мнению Орбана, необходимо оценить рациональность потраченных ранее средств и коллегиально прийти к решению о том, стоит ли помогать Украине в будущем. 

Читайте также: 

Politico: Орбан пригрозил ЕС приостановкой помощи Киеву

DR: Саммит ЕС по Украине может завершиться рождественским сюрпризом для Путина

«Мир любой ценой»: Стало известно, почему Зеленский не подписывает закон о призыве
#венгрия
#виктор орбан
#украина
#евросоюз
#бюджет
Читайте нас в
Лавров назвал следующую военную жертву Запада
Лавров: Молдавия станет следующей жертвой в гибридной войне Запада
30 ноября 2023, 15:20

Фото: kremlin.ru

Молдавия станет следующей жертвой в гибридной войне Запада против России, с таким заявлением выступил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе своего выступления на встрече глав МИД ОБСЕ.
«Натовский и ЕСовский Брюссель тогда бесцеремонно торпедировал уже парафированный Кишиневом и Тирасполем документ, а сейчас убивают и формат «5 2», последнее, что остается от совместных усилий по приднестровскому урегулированию», - прокомментировал ситуацию Лавров. 

Министр иностранных дел также отметил, что Молдавии уготована участь следующей жертвы в гибридной войне, которую западные страны ведут против России. 

Напомним, ранее молдавское правительство приняло решение о присоединении к антироссийским санкциям Евросоюза, объяснив это противодействием стране, которая «ставит под угрозу территориальную целостность Украины». 

В российском МИД пригрозили ответными мерами на подобный шаг Кишинёва.

Читайте также: 

Канада и Евросоюз анонсировали новые антироссийские санкции

Захарова заявила, что РФ ответит Молдавии на присоединение к санкциям ЕС

Политик Шор: Молдавия потеряет нейтральный статус, если вступит в ЕС
#правительство
#мид
#сергей лавров
#молдова
#война
#нато
#ес
Читайте нас в
Достижения.рф