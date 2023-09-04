В США призвали власти начать переговоры по Украине словами «миритесь, дураки!»

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Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор выразил мнение в социальной Twitter, призывая Соединенные Штаты начать переговоры по Украине и побудить Киев к диалогу с Москвой.
Полковник Макгрегор также отметил, что текущая обстановка требует решительных действий со стороны американского правительства. Среди актуальных проблем он выделил конфликт на Украине, экономические затруднения в Соединенных Штатах, увеличение уровня преступности и миграционный кризис.
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