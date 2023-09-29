В США проголосовали против исключения помощи Украине из бюджета Госдепа

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Палата представителей Конгресса США проголосовала против предложения Марджори Тейлор Грин об исключении финансирования Украины из бюджета Госдепартамента на 2024 год, передает РИА Новости.
Согласно проекту временного бюджета, предложенному в результате голосования, Киеву будет выделено сокращенное финансирование в размере 4,5 миллиарда долларов со стороны Пентагона и 1,65 миллиарда долларов на нужды госдепартамента до 17 ноября.
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