В США произошло самое масштабное ЧП за 2023 год

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Случившееся чрезвычайное происшествие в американском городе Льюистон, штат Мэн, при котором неизвестный мужчина устроил стрельбу и атаковал 22 человека, оказалось самым крупным в США за 2023 год. Эту информацию предоставила организация «Gun Violence Archive» (Архив по насилию с использованием огнестрельного оружия).
Согласно данным американского телеканала Fox News, в результате инцидента погибли 22 человека, и более 50 человек были ранены. Стоит отметить, что данный случай является 565-м массовым стрельбом и 31-м случаем массовых убийств за текущий год в Соединенных Штатах.
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Артем Кузьмин