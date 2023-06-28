В США прокомментировали сожжение Корана в Швеции

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Госдеп: Сожжение Корана в Швеции не влияет на позицию США по вступлению страны в НАТО
По его словам, уничтожение и очернение религиозных текстов является глубоко неуважительным действием. Он также отметил, что Стокгольму необходимо как можно присоединиться к НАТО, так как Швеция разделяет ценности альянса.
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Анастасия Крестьянова