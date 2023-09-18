В США прокомментировали запрет на ввоз зерна в ЕС с Украины

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США считают, что не должны оказывать давление на страны Европы из-за их «суверенного» решения об отказе от ввоза зерна из Украины. Об этом заявил представитель Белого дома Джон Кирби.
«Это суверенные решения. Не станет ли лицемерием со стороны США стращать другие страны по поводу суверенных решений, которые они принимают, руководствуясь, как они считают, лучшими интересами своих жителей?» - сказал Кирби в рамках брифинга.
Однако он добавил, что США хотели бы видеть украинское зерно на мировом рынке и в очередной раз выразил надежду на возобновление зернового коридора через порты Черного моря.
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