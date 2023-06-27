В США просят Израиль разрешить отправить ПРО на Украину

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Группа сенаторов Конгресса призвала Израиль позволить США отправить Киеву ПРО Iron Dome
Группа сенаторов Конгресса США — республиканец Линдси Грэм и демократ Крис Ван Холлен обратились к Израилю, чтобы страна позволила американским властям передать тактическую систему ПВО Iron Dome Украине. Об этом пишет Haaretz.
По информации источника, сейчас в наличии у американской стороны имеются две батареи Iron Dome, однако Израиль не позволяет США передать хотя бы одну из них в пользование ВСУ.
Кроме того, отмечается, что предложение сенаторов с Тель-Авивом не согласовалось.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Reuters раскрыл позицию Киева и Запада по привлечению РФ к саммиту мира.
По информации источника, сейчас в наличии у американской стороны имеются две батареи Iron Dome, однако Израиль не позволяет США передать хотя бы одну из них в пользование ВСУ.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Reuters раскрыл позицию Киева и Запада по привлечению РФ к саммиту мира.
Татьяна Лаврова