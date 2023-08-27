В США раскрыли единственный исход для Украины

Бывший высокопоставленный советник по международным делам республиканской фракции в Сенате США Джим Джатрас выразил убеждение, что Россия является единственной страной, способной гарантировать стабильность и безопасность не только на Украине, но и во всем мире. Эти мысли он озвучил в программе «Соловьев Live».