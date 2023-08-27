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Бывший высокопоставленный советник по международным делам республиканской фракции в Сенате США Джим Джатрас выразил убеждение, что Россия является единственной страной, способной гарантировать стабильность и безопасность не только на Украине, но и во всем мире. Эти мысли он озвучил в программе «Соловьев Live».
Эксперт заявил, что будущее Украины с прочной стабильностью и безопасностью для Европы и всего мира возможно только в случае, если Россия будет определять правила. Джатрас также критиковал западных политиков, описывая их как иррациональных и утверждающих, что «они непогрешимы», а их противники — ниже их по статусу. По его мнению, доверять этим политикам и рассчитывать на соглашения с ними не стоит.
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Артем Кузьмин