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Полковник армии США в отставке Дэниел Дэвис назвал главные преимущества России, которые позволять ей победить в украинском конфликте и занять доминирующее положение в мире. К ним он, в частности, отнес наличие крупнейшего в мире запаса ядерного оружия.
«У них есть козыри, которые делают фактически невозможным мириться с прямым военным поражением», — написал Дэвис в своей статье для 19fortyfive.Кроме наличия ядерного оружия, полковник отнес к преимуществам России тот факт, что наша страна является одним из крупнейших производителей энергии и сельхозпродукции.
«Практически немыслимо, чтобы Путин когда-либо и на каких-либо условиях пошел на соглашение, которое вернуло бы Киеву контроль над какой-либо из занятых территорий», — написал Дэвис.При этом он отметил, что российские официальные лица не раз заявляли о применении ядерного арсенала только в свете концепции непосредственной угрозы территории России, в рамках «ответно-встречного удара».
Напомним, газета Financial Times ранее сообщала, что в ходе своего визита в Москву председатель КНР Си Цзиньпин лично попросил Владимира Путина не применять ядерное оружие на Украине. Позже ее опроверг пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
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