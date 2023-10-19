В США раскрыли главный страх Владимира Зеленского

Обострившийся между Палестиной и Израилем конфликт продолжает усугубляться. В регионе идут ежедневные военные действия, количество жертв растет. Американский президент Джо Байден прибыл в Израиль с «визитом солидарности», пообещав Тель-Авиву финансовую поддержку, что, по его мнению, это поможет разрешить вооруженный конфликт. Редакция «Радио 1» расскажет, чем обернулся визит Байдена в Израиль и какая обстановка в регионе сейчас.