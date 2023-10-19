В США раскрыли главный страх Владимира Зеленского

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Президент Украины Владимир Зеленский может лишиться помощи США из-за эскалации конфликта между Палестиной и Израилем. Об этом говорит журналист Фрида Гитис, передает CNN.
«Американские чиновники отрицают, что помощь Украине пострадает из-за того, что США мобилизуются для поддержки Израиля. Но хаос в палате представителей, контролируемой республиканцами, значительно затрудняет выделение денег», - рассказала Гитис.
Она объяснила, что республиканцы решительно поддерживают Израиль, и не разделяют позиции по поводу помощи Украине. По ее словам, нынешняя ситуация стала для Зеленского неизбежной реальностью. Украине для того, чтобы выстоять, необходима постоянная поддержка со стороны США. Однако, Гитис не уверена, что Белый дом сможет одновременно помогать сразу двум странам.
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