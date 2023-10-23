В США раскрыли, как Байден стремительно теряет голоса избирателей

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Американцы арабского происхождения и мусульманский электрорат не станут голосовать за нынешнего президента США Джо Байдена на предстоящих выборах. Об этом пишет издание Politico.
Мусульмане, проживающие на территории США, недовольны политикой Байдена, поддерживающего Израиль. Это приведёт к тому, что президент лишится большого количества голосов на предстоящих выборах главы государства.
Экс-чиновник госдепартамента и глава правозащитной мусульманской организации Ваэль Альзаят в интервью изданию рассказал, что его организация напрямую обращалась к команде Байдена с предупреждениями о том, что популярность президента падает, а его действия в рамках палестино-израильского конфликта сыграют против него.
По данным Politico, на выборах в 2020 году большая часть арабов и мусульман, проживающих в США, проголосовала за Джо Байдена. В настоящее время такой прогноз маловероятен. При этом, несмотря на небольшое количество представителей, каждый голос важен, и есть риск потерять голоса из Мичигана и Пенсильвании.
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Экс-чиновник госдепартамента и глава правозащитной мусульманской организации Ваэль Альзаят в интервью изданию рассказал, что его организация напрямую обращалась к команде Байдена с предупреждениями о том, что популярность президента падает, а его действия в рамках палестино-израильского конфликта сыграют против него.
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Анастасия Чинкова