В США раскрыли планы России по испытанию ракеты с ядерным двигателем

Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ
Россия планирует или уже провела испытание ракеты с ядерной силовой установкой «Буревестник». Об этом пишет New York Times, ссылаясь на основании визуальных данных с удаленной базы в Арктике.
Согласно сообщению, сейчас там повторяется картина, которая предшествовала предыдущим испытаниям «Буревестника» или SSC-X-9 Skyfall в 2017 и 2018 годах. При этом уточняется, что прошлые испытания закончились неудачно.
Крылатая ракета «Буревестник» имеет ядерную установку и теоретически может преодолеть расстояние 1609 км. Предполагается, что даже при благоприятном исходе запуска понадобятся еще годы для оперативного развертывания.
Ранее сообщалось, что иностранные правительства и СМИ с самого начала специальной военной операции старались развивать и поддерживать миф о превосходстве техники и оружия НАТО над аналогами советского и российского образца. Сейчас Пентагон впал в тихую панику, наблюдая, как на Украине горит техника стоимостью в миллионы долларов.
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Крылатая ракета «Буревестник» имеет ядерную установку и теоретически может преодолеть расстояние 1609 км. Предполагается, что даже при благоприятном исходе запуска понадобятся еще годы для оперативного развертывания.
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Элина Позднякова