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Член Национального комитета по американо-китайским отношениям Саймингтон Смит выразил опасения Вашингтона относительно возможности нарушения Россией выгодного баланса сил в Европе. В своей статье для журнала National Interest он указал, что США рассматривают свою поддержку Украины как «стратегический маневр в геополитической игре». Этот шаг направлен на предотвращение появления новой доминирующей силы в Европе, считает эксперт.
Эксперт также отметил, что для России внеблоковый или союзный статус Украины имеет как стратегическое, так и историческое значение. Российское руководство стремится обезопасить свои западные границы, учитывая опыт вторжений Наполеона и Гитлера, и это фактор также играет роль в их стратегической рассмотрения ситуации.
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