В США раскрыли, с чего Вашингтон начнет третью мировую войну

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Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что США теоретически могли бы развязать третью мировую войну, нанеся удар по Ирану. Об этом Макгрегор сообщил в интервью порталу London Real.
Ранее президент США Джо Байден предупредил об ответной реакции в случае атак на военнослужащих США, которые находятся на Ближнем Востоке, со стороны Ирана. Байден подчеркнул, что американские военнослужащие находятся на Ближнем Востоке не из-за текущего конфликта между Израилем и Палестиной, а из-за борьбы с террористическими группировками.
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Екатерина Коршунова