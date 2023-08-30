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Американской армии Ларри Уилкерсон заявил, что президента Украины Владимира Зеленского могут лишить власти, если он решится на прекращение боевых действий и переговоры с РФ. Об этом Уилкерсон сообщил в эфире YouTube-канала Dialogue Works.
Напомним, американский радиоведущий Гарланд Никсон заявил, что при нынешних темпах ВСУ уже скоро лишатся всего личного состава, что ознаменует конец контрнаступления. По словам Никсона, киевский режим постепенно теряет поддержку союзников Запада. Никсон также отметил, что при наблюдающемся сокращении состава украинских войск, им будет сложно даже обороняться.
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Екатерина Коршунова