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Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что украинского лидера Владимира Зеленского презирают на Западе. Об этом Макгрегор сообщил в интервью норвежскому политологу Гленну Дизену на его YouTube-канале.
Ранее капитан Корпуса морской пехоты США в отставке Мэттью Хо заявил, что западные государства и украинские националисты заставили президента Владимира Зеленского отказаться от переговоров с РФ.
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Екатерина Коршунова