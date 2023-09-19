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Глава запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что расследование американской газеты New York Times о ракетном ударе по городу Константиновка в ДНР, является «черной меткой» для президента Украины Владимира Зеленского.
Ударами по гражданским объектам и террору в отношении мирных людей, президент Украины демонстрирует своим кураторам способность дальше противостоять России, заключил Рогов.
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