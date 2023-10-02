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Реальные цели Соединенных Штатов на Украине простираются от внедрения протоколов НАТО до приватизации банков, пишет издание Politico со ссылкой на засекреченный документ Госдепа.
«Конфиденциальная версия документа «Всеобщей стратегии страны» в три раза больше (чем версия, опубликованная Госдепом) и содержит намного больше деталей о целях США на Украине, от приватизации ее банков, помощи школам в изучении английского языка до принятия украинской армией протоколов НАТО», - прокомментировали ситуацию в издании.
Ранее стало известно, что верховный представитель Евросоюза по иностранным делам был удивлен, узнав о принятом в США проекте финансирования работы правительства, в котором не предусмотрено выделение финансов на помощь Киеву. Он также добавил, что Евросоюз не только продолжит оказывать постоянную поддержку Украине, «но и увеличит ее».
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